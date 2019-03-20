مسام: انتزاع 1927 لغمًا في #اليمن خلال أسبوع

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، انتزاعه خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري، 1927 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ووفق إنفوجراف، نشره الحساب الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «تم انتزاع 29 عبوة ناسفة، و577 ذخيرة غير منفجرة، 1296 لغمًا مضادًا للدبابات، 25 لغمًا مُضادًا للأفراد؛ ليُصبح إجمالي ما تم نزعه خلال الأسبوع الثاني من مارس الجاري 1927 لغمًا».

وأوضح «مسام»، عبر حسابه بـ«تويتر»، أنه بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 50152 لغمًا، زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

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يُذكر أنه أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، انتزاعه خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، 15 لغمًا مضادًا للأفراد و966 لغمًا مضادًا للدبابات و1065 ذخيرة غير متفجرة و49 عبوة ناسفة؛ ليبلغ إجمالي ما تم نزعه خلال الأسبوع الأول 2095 لغمًا.

وبدأ مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، في شهر يونيو الماضي، وتمكن من انتزاع هذا العدد الكبير من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، بشكل مكثف في العديد من مناطق البلاد.

ومن خلال «مسام» تعمل كوادر سعودية وخبرات عالمية، على إزالة الألغام بكافة أشكالها وصورها، التي زرعتها الميليشيات بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية، وخصوصًا محافظات مأرب وعدن وصنعاء وتعز.