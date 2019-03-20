هذه التفاصيل.. إجراء إماراتي صارم ضد موظف أشاد بـ #مجزرة_مسجدَيْ_نيوزيلندا

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الخليج - رويترز
أفادت شركة ترانس جارد للخدمات الأمنية في الإمارات بأن السلطات الإماراتية رحَّلت أحد الموظفين من البلاد؛ وذلك بعد إشادته بالهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته العشرات في مسجدَيْن في نيوزيلندا الأسبوع الماضي.
ونقلت “رويترز” اليوم (الأربعاء) عن بيان لـ”ترانس جارد” أنه “في مطلع الأسبوع كتب موظف في الشركة تعليقات استفزازية على حسابه في موقع فيسبوك، مدح فيها الهجوم المؤسف على مسجدَيْن في كرايستشيرش”.
وأوضح البيان أن المدير التنفيذي للشركة جريج وارد فصل الموظف على الفور، وأحاله إلى السلطات للمثول أمام العدالة.
ولم تذكر الشركة التي تملكها مجموعة الإمارات التعليقات التي كتبها الموظف أو اسمه أو جنسيته أو وظيفته في الشركة.
وقُتل ما لا يقل عن خمسين شخصًا، إضافة إلى إصابة العشرات، بعدما أطلق إرهابي النار على مسجدَيْن في كرايستشيرش أثناء صلاة الجمعة، وذلك في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في التاريخ المعاصر للبلاد.
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