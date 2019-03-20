توقعات #الأرصاد غدا.. #أمطار رعدية على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس، حيث توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على “الرياض، القصيم، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة، مكة المكرمة”.

وشملت التوقعات، تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

Advertisements

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحفر الباطن.

كما توقعت نشاطًا في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على مناطق الرياض، ونجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.