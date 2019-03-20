العمل: هذه شروط إعفاء #المنشآت_الصغيرة من رسوم الوافدين

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صحيفة الخليج الالكترونية
قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إعفاء المنشآت الصغيرة التي تتكون من 9 عمال فأقل، من دفع المقابل المالي عن 4 عمال وافدين.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم الأربعاء؛ رداً على تساؤل من أحد المتابعين، إنه يشترط لذلك تفرغ مالك المنشأة للعمل فيها.
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