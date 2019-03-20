شكرا لقرائتكم خبر عن «رئاسة الحرمين» تدعو لتحري الدقة عند تقديم معلومات عن المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت وكالة “رئاسة الحرمين” لشؤون المسجد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن بعض مقاطع الفيديو المتداولة والمشتملة على معلومات حول بعض المواقع في المسجد النبوي.
وأوضحت أن هذه المعلومات غير دقيقة، ولا تستند إلى مصادر موثوقة، داعيةً إلى تحري الصدق والصحة عند طرح معلومات تتصل بالمسجد النبوي الشريف.
ودعت الوكالة كذلك إلى التواصل مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال؛ لتزويد الراغبين بالمعلومات الدقيقة والموثوقة والمعتمدة.
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