العاهل الأردني: لن أغير موقفي بالنسبة للقدس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، إن القدس "خط أحمر" مؤكدا أنه لن يغير موقفه تجاه هذا الملف.

وفي حديث مع اردنيين خلال زيارته لمحافظة الزرقاء، شرق العاصمة عمان، أضاف الملك عبد الله "في عمري ما رح أغير موقفي بالنسبة للقدس، فموقف الهاشميين من القدس واضح، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية علينا واجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات"، وتابع قائلا "بالنسبة لي القدس خط أحمر، وشعبي كله معي".

وأكد الملك أنه لا أحد يستطيع أن يضغط على الأردن في هذا الموضوع، والجواب سيكون "كلا"، لأن كل الأردنيين في موضوع القدس" يقفون معي صفا واحدا، وفي النهاية العرب والمسلمون سيقفون معنا".

وفيما يتعلق بالحديث عن الوطن البديل، قال الملك عبد الله: "أي حدا بحكي عن وطن بديل الجواب "كلا".

كان الملك عبد الله قال في فترات سابقة إن الأردن يتعرض لضغوط اقتصادية لتغيير موقفه بخصوص القضية الفلسطينية.

وتناول الملك عبد الله الجهود التي يبذلها الأردن لتعزيز المواقف العربية المشتركة حيال مختلف التحديات التي تواجه الأمة العربية، ومساعيه الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي.

وفي الإطار ذاته، لفت الملك عبد الله إلى أن مؤتمر مبادرة لندن يشكل بوابة اقتصادية تنموية جديدة، ما يتطلب العمل على وضع الأولويات لجذب المستثمرين العرب والأجانب لإقامة استثمارات في المملكة، خصوصا في محافظة الزرقاء، مشيرا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحديد هذه الأولويات.