انت الان تتابع قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قوات الاحتلال أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان من بلدة عبوين في محافظة رام الله والبيرة، و2 من محافظة سلفيت، وواحدا من كل من أريحا، وطوباس، وبيت لحم، إذ أغلقت قوات الاحتلال المداخل الرئيسية لقرية بيت سيرا غرب رام الله، ومنعت المواطنين من دخولها أو الخروج منها، وقال نائب رئيس مجلس قروية بيت سيرا وليد خطاب، إن قوات الاحتلال أغلقت المداخل الرئيسية الثلاثة للقرية، ومنعت المواطنين من دخولها أو الخروج منها، وشرعت بتفتيش عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها.

وأضاف خطاب، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المحال التجارية في القرية، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة من بعضها. وفي إطار الممارسات الإسرائيلية، أُصيب شاب فلسطيني 21 عاما بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه