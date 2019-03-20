دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بهذه الطرق يمكنك شحن هاتفك الآيفون في أسرع وقت ممكن

كثيرًا ما نستعد لمغادرة المنزل ونفاجأ بأن بطارية هاتفنا الآيفون على وشك النفاذ، وهو ما يجعلنا نضطر في أغلب الأوقات لتأخير خروجنا، حتى يتم شحن الهاتف بدرجة معقولة، ولكن هل هناك طريقة أخرى لشحن الهاتف الآيفون في وقت أسرع من هذا؟

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الواقع أن الإجابة هي نعم، فوفقًا لما ذكرته تقارير تقنية فإن أسرع طريقة لشحن هاتف آيفون هي عن طريق الاستفادة من ميزة الشحن السريع، والتي ستجعلك قادرًا على شحنه بنسبة 50% خلال 30 دقيقة فحسب، بشرط أن يكون لديك شاحن usb-c وكابل lightning cable.

ولكن في حال عدم توفر هذه الأدوات لديك، فمازالت لديك فرصة أخرى لشحن هاتفك الآيفون في وقت سريع، وذلك إما عن طريق شاحن جهاز الآيباد، حيث أنه يتميز بقوة 12 واط، وبإمكانه شحن هاتف الآيفون بالكامل بطريقة أسرع 33% من شاحنه الأصلي ذي الـ8 واط، أو من خلال شاحن usb آخر ذو طاقة عالية، حيث يتميز بقدرته على الشحن أسرع من شاحن آيفون الأصلي.

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أما في حالة عدم توفر أي من هذه الأدوات السابق ذكرها، وتواجد فقط الشاحن الأصلي للآيفون، فيُنصح وقتها بوضع الهاتف في وضع الطيران، وعدم استخدامه خلال عملية شحنه.

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وأشارت التقارير إلى أن هذه الطرق المختلفة أثبتت فعاليتها مع أنواع مختلفة من أجهزة الأيفون مثل آيفون X وآيفون XS وآيفون 8 وآيفون 8 بلاس وآيفون XR.

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