شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تكشف عن شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إعفاء المنشآت الصغيرة التي تتكون من 9 عمال فأقل، من دفع المقابل المالي عن 4 عمال وافدين.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم الأربعاء؛ رداً على تساؤل من أحد المتابعين، إنه يشترط لذلك تفرغ مالك المنشأة للعمل فيها.