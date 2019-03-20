شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يجد «ضباً» أعياه العطش في الصحراء.. هذا ما فعله به (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثراً، يظهر أحد الأشخاص وجد ضباً في الصحراء أعياه العطش، فما كان منه إلا أن أحضر زجاجة مياه، وقام بسقي الضب ورش الماء على جسده.
وأثنى متداولو المقطع على سلوك الشاب، ورحمته بحيوان الضب، متعجبين من سلوك الضب الذي وقف مستسلماً للشاب ولم يهرب منه، بعد أن سقاه الماء.
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