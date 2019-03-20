بميزات جديدة.. “آبل” تطلق الجيل الثاني لسماعاتها “أير بودز”

جدة - عمرو شويل كشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة “آبل” عن الجيل الثاني من السماعات اللاسلكية “أيربود”.

تعمل السماعات الجديدة بالشريحة الإلكترونية “إتش وان” التي صممتها “آبل” خصيصا للسماعات والتي تحقق تحسنا كبيرا في الأداء وتزيد سرعة وقت الاتصال وتسمح بفترة محادثة أطول، كما أنها تتوافق مع المساعد الرقمي الذكي “هاي سيري”.

في الوقت نفسه، تعمل سماعة “أير بود” الجديدة بالشاحن التقليدي أو اللاسلكي، وهو ما يتيح إعادة شحنها في المنزل أو بالخارج. ويمكن طلب “اير بود” بالشاحن التقليدي أو “اير بود” بالشاحن اللاسلكي عبر موقع “آبل دوت كوم” أو متجر “آبل ستور” الإلكتروني اعتبارا من اليوم، في حين يمكن شراء السماعة من متاجر “آبل” اعتبارا من الأسبوع المقبل.

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وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن الشريحة الجديدة “إتش وان” التي صممتها تسمح لسماعات “اير بود” بزيادة وقت الكلام بأكثر من 50% مقارنة بالجيل الأول من سماعات “اير بود”. كما أن الجيل الجديد يتيح التنقل بسهولة أكثر بين مختلف الأجهزة أثناء سماع الموسيقى من الهاتف “آيفون” أو الساعة الذكية “آبل ووتش” أو الكمبيوتر اللوحي “آي باد”، كما أن سرعة

الاتصال بين السماعة والأجهزة الأخرى زادت بمقدار الضعف تقريبا.

ولأول مرة، يتم تزويد السماعة “اير بود” بالمساعد الرقمي “هاي سيري” الذي يتيح تشغيل وظائف السماعة بالأوامر المسموعة.

وأشارت “آبل” إلى أنه يمكن الحصول على “اير بود” بالشاحن التقليدي مقابل 159 دولار، في حين يمكن الحصول على السماعة بالشاحن اللاسلكي مقابل 199 دولار.