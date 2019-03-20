الجزائر.. شيوخ الصوفية يدعون إلى «حفظ كرامة» بوتفليقة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعا شيوخ للطرق الصوفية (الزوايا) بالجزائر، اليوم الأربعاء، إلى "الحفاظ على كرامة" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يواجه انتفاضة شعبية غير مسبوقة تطالب برحيل نظام حكمه.

وجاء ذلك في بيان لجمع "غفير" من شيوخ زوايا الجزائر، حول "الأوضاع الراهنة في الوطن"، كما نشر وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، على صفحته بموقع "فيسبوك".

ولم يحدد البيان عدد الشيوخ المجتمعين ولا مكان اجتماعهم.

ووردت في البيان، سبع توصيات حول الأزمة الحالية في البلاد، أكد فيها المجتمعون أنها موجهة إلى "أركان الدولة والشعب".

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ومنظمات الزوايا (الطرق الصوفية)، جماعات دينية لديها نفوذ كبير داخل أروقة الدولة الجزائرية، وظلت تدعم الرئيس بوتفليقة، منذ وصوله الحكم في 1999.

وأشاد أصحاب البيان، بالحراك الشعبي الذي أعطى حسبهم "صورة مشرقة عن الجزائر"، ودعوا إلى "الحفاظ على كرامة ذوي الفضل"، في إشارة إلى ما قدمه بوتفليقة للبلاد.

كما شدد البيان، على ضرورة "تغليب مصلحة الوطن، والدخول في حوار بنّاء في أقرب الآجال للخروج من الأزمة" وكذا "ضمان انتقال مؤسساتي وليس فوضوي" للمحافظة على البلاد.

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة، في 10 فبراير الماضي، لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك.

وفي 11 مارس الجاري، أعلن بوتفليقة سحب ترشحه وتأجيل الانتخابات مع تقديم خارطة طريق تبدأ بتنظيم مؤتمر للحوار وتعديل الدستور وتنظيم انتخابات جديدة لن يترشح فيها لكن المعارضة والحراك رفضاها واعتبراها محاولة التفاف على مطالب الشارع.