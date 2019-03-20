الجزائر.. شيوخ الصوفية يدعون إلى «حفظ كرامة» بوتفليقة

وجاء ذلك في بيان لجمع "غفير" من شيوخ زوايا الجزائر، حول "الأوضاع الراهنة في الوطن"، كما نشر وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، على صفحته بموقع "فيسبوك".
ولم يحدد البيان عدد الشيوخ المجتمعين ولا مكان اجتماعهم.
ووردت في البيان، سبع توصيات حول الأزمة الحالية في البلاد، أكد فيها المجتمعون أنها موجهة إلى "أركان الدولة والشعب".
كما شدد البيان، على ضرورة "تغليب مصلحة الوطن، والدخول في حوار بنّاء في أقرب الآجال للخروج من الأزمة" وكذا "ضمان انتقال مؤسساتي وليس فوضوي" للمحافظة على البلاد.
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