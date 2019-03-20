فيديو| زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب «دنيزلي» التركية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات، اليوم الأربعاء، منطقة "آجي بايام" بولاية "دنيزلي" غربي تركيا.

جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وأشار البيان، إلى وقوع الزلزال في الساعة 9.34 بتوقيت تركيا (6.34 ت.غ).

وأوضح أن الزلزال وقع على عمق 11.36 كيلومتر تحت سطح الأرض.



كما وقع زلزالان آخران في المنطقة ذاتها بفارق دقائق، بلغت قوتهما 4.8 و4.5 درجات على مقياس ريختر.

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من جهة أخرى، قال والي دنيزلي، حسن قراهان، في تصريح للأناضول، إن الزلزال لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية، وفق المعطيات الأولية.

وأكّد قراهان أن الجهات المعنية تواصل أعمالها في منطقة وقوع الزلزال الذي شعر به سكان منطقة إيجه بالكامل وجنوب مرمرة.