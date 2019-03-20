تعرف على أشهر مريضة "شيزوفرينيا" في العالم.. تعيش بـ20 شخصية

يصاب العديد من الأشخاص حول العالم، بمرض فصام الشخصية "شيزوفرينيا"، حيث تعيش العديد من الشخصيات داخل جسد شخص واحد، ويمكن أن تكن تلك الشخصيات مفيدة للمريض ذاته، أو تؤثر عليه، أو على من حوله بشكل سلبي.

"كيم نوبل" هي واحدة ممن سقطوا ضحايا لهذا المرض النفسي الخطير، حيث إنها تكاد تكون أغرب وأشهر الحالات على مستوى العالم، وُلدت كيم في الحادي والعشرين من يناير عام 1960 في ولاية "لوس أنجلوس" بالولايات المتحدة الأمريكية، لأب وأم أنانيين، وذلك بعدما تركا طفلتهما الوحيدة لأقاربهما، وسافرا إلى مدينة أخرى للعمل وجني الأموال فقط، وفقًا لمجلة "huckmag" البريطانية.

طفولتها

ومن هنا، عاشت "كيم" الطفلة مع أقارب والديها، والذين تسببوا في إيذائها بكل الطرق، فاستباحوا اغتصابها عدة مرات، حتى إنها تعرضت للاغتصاب لأكثر من 20 مرة، قبل أن تتم العشر سنوات، لتأتي الكارثة الكبرى، وهي حملها وتعرضها للإجهاض قبل سن الخامسة عشر.

ظهورها للعالم الخارجي

لم تظهر "كيم" للعالم الخارجي بشكل مباشر، وكان الظهور الأول لها في سن الخمسين، حيث كانت تعيش مع ابنتها الوحيدة "باتريشا" صاحبة الـ14 عامًا، وكلبيها فقط، ولم يكن أحد على علم بمرض "كيم" الخطير، وهو فصام شخصيتها إلى 20 شخصية في وقت واحد، وهو شيء لم يتكرر من قبل منذ ظهور المرض.

الشخصيات متعددة والجسد واحد، لتعيش "كيم" كل يوم بأكثر من 20 شخصية في آن واحد، ولعل أبرز تلك الشخصيات هم: "باترشيا، وبونا، وجودي".

Advertisements

"باتريشا" الرسامة

كانت تمثل تلك الشخصية، فتاة عادية تحب الرسم، ولا تعاني من أي شيء في الحياة، حيث إنها متفرغة للرسم فقط، وكانت "كيم" تتحول لتلك الشخصية فجرًا، حتى الظهيرة، وكانت ترسم العديد من الأعمال الفنية خلال تلك الساعات.

الأم "بونا"

كانت تتحول "كيم" بعد فترة الظهيرة، لتقمص شخصية "بونا" الأم المظلومة، والتي كانت تتخيل دائمًا، بأنها لديها طفلين تم اختطافهما، وتبدأ في البكاء الشديد، حتى وصل الأمر بأنها تذهب لأقسام الشرطة، وتحرر بلاغات فعلية باختطاف طفليها.

في بداية الأمر، كان يأخذ رجال الشرطة الأمر على محمل الجد لكن مع تعدد تلك البلاغات، أدركوا أنها مريضة، وذلك بعدما أوضحت لهم ابنة "كيم"، لتعتبر شخصية "بونا" هي الأكثر إثارة للمشكلات.

الفتاة "جودي"

تعتبر تلك الشخصية هي أقرب الشخصيات في الواقع لـ"كيم"، حيث إنها تتقمص شخصية فتاة في الثانية عشرة من عمرها، لكنها تعاني من مشكلات أسرية كبيرة، أكثرها تعرضها للإهمال من والديها، حيث استنتج المعالجون لـ"كيم" حينها، أنه من الطبيعي ظهور تلك الشخصية، لأنها تعتبر مرجعًا لتاريخ كيم الحقيقي.