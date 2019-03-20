موسيقى حيّة في مترو دبي

اسماء السيد - دبي: تبدأ خديجة العزف على آلة الغيتار في محطة مترو في دبي، فيتوقف الركاب ليلتقطوا الصور.

لكن الشابة الإماراتية (19 عاما) لا تعزف للحصول على المال، كما هي الحال في قطارات الأنفاق في دول أخرى، بل هي ضمن مجموعة فنانين اختيروا للمشاركة في مهرجان للموسيقى في خمس محطات.

وتقول الطالبة الجامعية التي تدرس التصميم الداخلي لوكالة فرانس برس "أنا فرحة جدا (...) لأنهم اختاروني، وفخورة بأني إماراتية موجودة هنا، ومتحمّسة لتقديم المزيد للجمهور وشد انتباههم".

وتستضيف خمس محطات للمترو في دبي، من الأحد الماضي وحتى السبت، عروضا موسيقية يقدمها 25 عازفا شابا على آلات مختلفة من دول عدة، بينها البرتغال وإندونيسيا وروسيا والسعودية والأردن ولبنان، في مبادرة ترفيهية هي الأولى في المدينة التي يسكنها ملايين الأجانب.

ويستخدم العازفون آلات موسيقية تقليدية، لكن بعضهم الآخر يقدّم عروضه بطرق أكثر ابتكارا، كالعزف على الزجاج، وآلات الطباعة القديمة.

ويربط خط مترو دبي شمال الإمارة بجنوبها، ويستخدمه يوميا مئات الآلاف من سكان دبي البالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، غالبيتهم العظمى من الأجانب الذين يعملون في قطاعات مختلفة ويحملون جنسيات عشرات الدول الآسيوية والأوروبية والإفريقية وغيرها.

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وفي 2018، استحوذ مترو دبي على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والمشترك ومركبات الأجرة، وهي 35 % من أصل 589 مليون راكب.

ومنذ افتتاح المترو في 2009، لم يعتد المسافرون على رؤية عازف موسيقي في المحطات الهادئة والنظيفة جدا.

وقال أمير حسن الذي يستخدم المترو بانتظام "هذه المرة الأولى. أشاهد هذا (العزف الموسيقي الحي) في المراكز التجارية وغيرها، ولكنها المرة الأولى التي أرى هذا الأمر في المترو".

وتابع الشاب المصري وهو يلتقط الصور بين مجموعة من الركّاب أمام عازف ناي في إحدى المحطات "لو كان عندي وقت، لبقيت هنا أتفرج عليه".

ودبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم. وتضمّ الإمارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والبالغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندقه "السبع نجوم".

وفي 2018، استقبلت دبي 15,92 مليون زائر، وهو عدد قياسي، بزيادة قدرها 0,8 % عن العام 2017. وتقام في دبي حفلات موسيقية طوال العام، يحييها فنّانون معروفون وفرق مشهورة.

