شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تفكك عبوة ناسفة قرب مجمع سكنى فى تكريت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت القوات الامنية العراقية، اليوم الأربعاء، من تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب مجمع دريم ستى السكنى بمدينة تكريت فى صلاح الدين.
وذكر مصدر أمنى - فى تصريح أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - إنه تم العثور على عبوة ناسفة تحتوى على نترات الأمونيا وفتيل كانت موضوعة بالقرب من مجمع دريم ستى حى شيشين ضمن مدينة تكريت.
وأضاف المصدر أن قوة من مكافحة متفجرات صلاح الدين، توجهت على الفور وتمكنت من تفكيك العبوة ورفعها دون أى أضرار بشرية او مادية.
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