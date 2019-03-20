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سلطنة عمان تنفى اعتزامها للاستثمار فى مشروع مصفاة نفطية بسريلانكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة النفط العمانية، اليوم الأربعاء، أنها جزء من مشروع بقيمة 3.85 مليار دولار لبناء مصفاة نفطية فى سريلانكا، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة السريلانكية عن مشاركة البلد العربي.

وأبلغ مسؤولون فى سريلانكا مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء أن مشروعا مشتركا بين وزارة النفط وأداة استثمارية فى سنغافورة مملوكة لمجموعة أكورد الهندية وافق على بناء المصفاة التى ستبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا قرب ميناء هامبانتوتا على الساحل الجنوبى للجزيرة.

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وأضاف المسؤولون أن الوزارة ستأخذ حصة 30 بالمئة وهو ما سيمثل أكبر استثمار أجنبى مباشر منفرد فى سريلانك، وقال سالم العوفى وكيل وزارة النفط والغاز العمانية فى مؤتمر صحفى إن الوزارة لا علم لها "بهذا الاستثمار فى سريلانكا... لا أعرف من الذى يوقع الشيك لمبلغ 3.8 مليار دولار".

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين سريلانكيين للحصول على تعقيب بشأن النفى العماني. واليوم الأربعاء عطلة عامة فى سريلانكا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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