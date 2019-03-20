الجيش السورى يقضى على عدد من إرهابيى "النصرة" بريف حماة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وحدات من الجيش السورى، عمليات مركزة على محاور تحرك وتجمعات المجموعات الإرهابية فى ريف حماة الشمالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش مرابطة بريف حماة وجهت، اليوم الأربعاء ،رمايات دقيقة على تجمعات وأوكار المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة فى بلدة الحويجة وقريتى الصهرية وسحاب بالريف الشمالى مما أسفر عن تدمير عدة أوكار للإرهابيين وأسلحة وذخيرة وإيقاع قتلى ومصابين فى صفوفهم.

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