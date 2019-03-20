شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على 3 إرهابيين وضبط أسلحة وذخائر فى عملية أمنية غرب تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسي، حسام الجبابلي، أن العملية الأمنية الاستباقية التى تنفذها الوحدات المختصة فى مكافحة الإرهاب بمرتفعات جبل السلوم بولاية القصرين الواقعة غرب تونس أسفرت، بالإضافة إلى القضاء على 3 إرهابيين، عن ضبط كمية من الأسلحة والذخائر.

وأوضح - فى تصريحات اليوم الأربعاء لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)- أن العملية الأمنية الاستباقية أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين فى حصيلة أولية، موضحا أنّ المجموعة الإرهابية التى كانت تحتمى بجبل السلوم، والتى نصبت لها الوحدات الأمنية المختصة كمينا محكما منذ فترة، تتبع ما يسمى بـ"جند الخلافة".

وأفاد بأن الوحدات المختصة تمكنت من ضبط 3 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى عدد من الصواعق والقنابل اليدوية والمتفجرات والأحزمة الناسفة، مشيرا إلى أنها تمكنت كذلك من ضبط عدد من هواتف المحمول والمناظير الليلية والنهارية. وأضاف أن عملية التمشيط بمرتفعات جبل السلوم مازالت متواصلة، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الإرهابيين القتلى، مؤكدا سلامة كافة الوحدات الأمنية الميدانية.