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فنلندا تتصدر مؤشر السعادة العالمى للعام الثانى على التوالي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت فنلندا مؤشر السعادة العالمى للعام الثانى على التوالي، بحسب تقرير جديد صدر اليوم الأربعاء.

ويرتب تقرير السعادة العالمى - الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة - 156 دولة وفقا لمدى شعور مواطنيها بالسعادة، ويعتمد على عوامل منها الثروة الاقتصادية ومتوسط العمر والدعم الاجتماعى وحرية اتخاذ خيارات الحياة، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

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وأظهر المؤشر أن دول الشمال الأوروبى الأخرى أحرزت مراكز جيدة، إذ حلت الدنمارك والنرويج وآيسلندا فى المراكز التالية لفنلندا، فيما انخفض ترتيب الولايات المتحدة من المركز 18 إلى المركز 19.

ويشهد مستوى السعادة أكبر انخفاض جذرى خلال السنوات العشر الأخيرة فى فنزويلا، التى حلت هذا العام فى المركز 108 وتشهد أزمة سياسية حاليا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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