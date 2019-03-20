شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك فى مراقبة الانتخابات الرئاسية بجمهورية القمر المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الدول العربية، أنها ستشارك ببعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى جمهورية القمر المتحدة ومحافظى الجزر، التى من المقرر أجراؤها على جولتين فى 24 مارس الجارى و21 إبريل المقبل، وذلك انطلاقاً من حرصها على دعم مسيرة الديمقراطية والإصلاح فى جمهورية القمر المتحدة، وبناء على دعوة من الحكومة القمرية.

وذكرت الجامعة العربية ، فى بيان اليوم الأربعاء، أن أمينها العام أحمد أبو الغيط وجه ، فى هذا الإطار، بإيفاد بعثة من الجامعة برئاسة السفير صالح ميلود سحبون، رئيس البعثة الدائمة لجامعة الدول العربية لدى أثيوبيا والاتحاد الافريقى فى أديس أبابا، وعضوية 6 من موظفى الأمانة العامة من 7جنسيات مختلفة هى : مصر وتونس والجزائر وجيبوتى وفلسطين وليبيا والمغرب ، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات المتخذة فى إطار الإعداد لهذا الاستحقاق.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تلتقى البعثة خلال تواجدها فى جمهورية القمر المتحدة بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والتحضير لهذه الانتخابات.

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وأوضح البيان أن أهداف البعثة تتمثل فى تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية، بما فى ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة فى الدولة وكذلك المعايير الدولية، وذلك فى ضوء مذكرة التفاهم التى سيتم توقيعها فور وصول البعثة إلى العاصمة "موروني" والتى تنص على حقوق وواجبات مراقبى البعثة اثناء تأديه مهمتهم.

ولفت البيان إلى أن البعثة ستقوم بإصدار بيانها التمهيدى عقب انتهاء يوم الاقتراع، ويتبعه إصدار التقرير النهائى الذى يرفع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإلى الجهات القمرية ذات الصلة.