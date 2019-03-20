شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تنفى مجددا أى عملية مشتركة مع تركيا ضد حزب العمال الكردستانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد أى عملية مشتركة مع تركيا قرب حدود البلدين، فى ثانى مرة تنفى فيها طهران أى دور لها فى الهجمات التى تشنها تركيا على مسلحى حزب العمال الكردستاني.
ونقلت وكالة تسنيم عن المتحدث أبو الفضل شكارجى قوله "لم تنفذ القوات المسلحة الإيرانية أى عملية مشتركة مع الجيش التركى فى المنطقة الحدودية".
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