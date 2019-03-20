وزير خارجية الأردن: نرفض أي خطوة نحو تغيير الوضع في القدس

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، إن بلاده "ترفض أي خطوة نحو تغيير الوضع القائم في القدس".
جاء ذلك في تصريحات صحفية أعقبت لقاءه نظيره المجري، بيتر سيارتو، في إطار زيارة يُجريها الأخير إلى عمان.
وأوضح الصفدي، حسب بيان للخارجية الأردنية، أن "المحادثات مع سيارتو تناولت التطورات الإقليمية، وخصوصا المرتبطة بالقضية الفلسطينية".
وأضاف أن حل الصراع على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو "شرط لتحقيق السلام الشامل في المنطقة".
وشدد الوزير على "موقف المملكة الثابت في رفض أي خطوة تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس".
ولفت إلى أن المباحثات مع نظيره المجري تناولت أيضًا الأزمة السورية، حيث أكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي لها.
كما بحث الجانبان، حسب البيان، تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب بشكل ثنائي ومن خلال التحالف الدولي.
بدوره، قال "سيارتو" إن سفارة بلاده لدى إسرائيل موجودة في تل أبيب، وإن نقلها إلى القدس غير مطروح، مؤكدًا ثبات موقف بلاده بشأن المدينة الفلسطينية المحتلة، وبتوجهات الاتحاد الأوروبي إزاء الصراع.
وأضاف أن افتتاح بلاده مكتب تمثيل اقتصادي في القدس، الثلاثاء، يعود إلى اعتبارات اقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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