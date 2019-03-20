فرنسا.. حظر 4 جمعيات بينها #الزهراء التي تروج لحزب الله

صحيفة الخليج الالكترونية حظرت فرنسا، اليوم الأربعاء، 4 جمعيات متطرفة من بينها واحدة مرتبطة بإيران. والجمعية تعرف باسم «الزهراء» وتروج لصالح حزب الله اللبناني.

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