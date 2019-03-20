رمطان لعمامرة: بوتفليقة سيتنحى بعد الانتخابات الجديدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قال رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء الجزائري اليوم الأربعاء إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيا بعد إقرار دستور جديد وعقد مؤتمر وطني. وقال في مؤتمر صحفي في برلين إن الخطة الرامية للخروج من هذا الموقف والتي طرحها بوتفليقة في 11 مارس آذار تقضي بعدم ترشح الرئيس في أي انتخابات جديدة وبأن الندوة الوطنية الجامعة هي التي ستحدد موعد هذه الانتخابات.

وأضاف أنه فور انعقاد هذه الندوة ووضع دستور جديد ستجرى انتخابات رئاسية وبعدها تنتهي عهدة بوتفليقة ويتم تسليم الرئاسة لمن انتخبه الشعب.

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