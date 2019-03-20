الصحف العربية تبرز موعد رحيل بوتفليقة وغليان غزة

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الصحف استعرضت تأكيد رئيس الوزراء الجزائري أن الرئيس بوتفليقة وافق على تسليم السلطة إلى رئيس منتخب وسيتم السماح للمعارضة بالمشاركة في حكومة تشرف على الانتخابات الرئاسية

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الصراع في الشرق الأوسط، وسلطت الضوء على آخر تطورات الأوضاع في الجزائر وموعد رحيل بوتفليقة واستعرضت الوضع في اليمن وفلسطين، كما تناولت الصحف تداعيات مذبحة نيوزيلندا. تحت عنوان "سلسلة انفجارات قرب دمشق بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الروسي"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى دمشق أمس، تزامنت مع سلسلة انفجارات غامضة قرب العاصمة السورية مساء. والتقى شويجو الرئيس بشار الأسد لاقتراح حلول مناسبة لمنطقتي إدلب شمال غربي البلاد، وشرق الفرات في شمالها الشرقي.

وشدد الأسد على أهمية العمل السوري الروسي المشترك والتنسيق العالي المستوى في المجالات كافة وعلى رأسها عسكريا وسياسيا. كما جرى بحث الأوضاع في منطقتي إدلب وشرق الفرات، حيث كان هناك توافق في الآراء حول ضرورة مواصلة العمل المشترك لوضع الحلول المناسبة لاستعادة الأمن والأمان في المنطقتين. وبالانتقال إلى

وشدد الأسد على أهمية العمل السوري الروسي المشترك والتنسيق العالي المستوى في المجالات كافة وعلى رأسها عسكريا وسياسيا.

كما جرى بحث الأوضاع في منطقتي إدلب وشرق الفرات، حيث كان هناك توافق في الآراء حول ضرورة مواصلة العمل المشترك لوضع الحلول المناسبة لاستعادة الأمن والأمان في المنطقتين.

وبالانتقال إلى الجزائر وتحت عنوان "قناة جزائرية: بوتفليقة يغادر الحكم يوم 28 إبريل"، كشفت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن قناة النهار الجزائرية أعلنت مساء أمس، نقلا عن مصادر إعلامية محلية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيغادر الحكم يوم 28 أبريل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته الرئاسية الرابعة.

وأوردت المصادر نقلا عن مراجع التحالف الرئاسي أن الرئيس لن يكمل في قصر المرادية دون غطاء شرعي أو دستوري، مؤكدة أنه سيكمل الأيام القليلة المتبقية وسيغادر منصبه يوم 28 أبريل المقبل.

وقال نائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة، إن بوتفليقة وافق على نقل السلطة إلى رئيس منتخب، مشيرا إلى أنه سيتم السماح للمعارضة بالمشاركة في حكومة تشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشارت صحيفة "الوطن" السعودية إلى استمرار الاحتجاجات بالجزائر، حيث تظاهر عدة آلاف من الطلاب الجزائريين، أمس، في وسط العاصمة، للمطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.



وصادفت المظاهرات ذكرى انتهاء حرب التحرير الجزائرية، وشارك فيها أيضا موظفو القطاع الطبي، إلى جانب أساتذة الجامعات.

وأفادت "الشرق الأوسط" أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أكد من موسكو الثلاثاء، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة إلى رئيس منتخب وأنه سيكون مسموحا للمعارضة بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات.

وقال لعمامرة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الحكومة الجزائرية استجابت للمطالب المشروعة للشعب الجزائري. وأضاف أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة ستُجرى في ظل دستور جديد ولجنة انتخابية مستقلة، للمرة الأولى في تاريخ الجزائر"، آملا في أن "يكون الاتحاد الروسي أول شريك يتفهم طبيعة الوضع في الجزائر".

وحول الأوضاع الفلسطينية، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية تحت عنوان "غزة تعلن الإضراب الشامل ردا على قمع حماس"، أن الحراك الشعبي في غزة "بدنا نعيش" دعا أمس، أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع إلى إضراب شامل، وذلك ردا على حملات القمع التي تشنها حركة حماس وسياساتها التي تسببت في تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية، بالتزامن مع استمرار حملات الاختطاف التي تقوم بها الحركة للناشطين، في حين اعتبرت "فتح"، أن ما تقوم به حماس في قطاع غزة ضد شعبنا، جرائم لا يمكن تجاهلها أو نسيانها، تخدم الاحتلال.

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وكشفت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن استشهاد شاب فلسطيني في اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، والذي يُشتبه في تنفيذه هجوم سلفيت الذي قُتل خلاله مستوطن إسرائيلي وجندي في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما قال مصدر إسرائيلي.

وحاصر عسكريون وقوات من شرطة الاحتلال والأمن مبنى في قرية عبوين بالضفة الغربية بشمال رام الله حيث كان المشتبه فيه عمر أمين أبو ليلى مختبئا، وفقا لمصادر إسرائيلية.

وقال سكان في القرية إن القوات الإسرائيلية نادت المشتبه فيه عبر مكبرات صوت من أجل تسليم نفسه.

وقالت المصادر إنه تم العثور على المشتبه فيه بعد "نشاط استخباري وعملي مكثف" من قبل عناصر وقوات الاحتلال ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة.

وتحت عنوان "السلطة تطلب تدخل مصر لكبح قمع حماس للمتظاهرين"، أفادت "الشرق الأوسط" أن السلطة الفلسطينية طلبت من مصر الضغط على حركة "حماس" لكبح العنف الذي تمارسه ضد المتظاهرين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وذلك في وقت اتهمت فيه حركة "فتح" وفصائل أخرى، "حماس" باعتقال وضرب وإيذاء عناصرهم في القطاع.

وقال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول إن هناك تواصلا مع القيادة المصرية للضغط والتأثير على "حماس" للكف عن ممارساتها "القمعية" ضد الفلسطينيين في غزة.

وتحت عنوان "حماس تضاعف قمع جياع غزة"، ذكرت "الخليج" أن قطاع غزة يشهد حالة من الغضب والغليان والاحتجاجات نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والضرائب الباهظة التي تفرضها حركة "حماس"، في إطار حراك شعبي أطلق عليه اسم "بدنا (نريد) نعيش".

تناولت صحيفة "الحياة" مذبحة نيوزيلندا، وأوضحت أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن استخدمت كلمات باللغة العربية، في خطاب ألقته خلال جلسة طارئة للبرلمان أثنت فيه على شجاعة مصلّين كانوا في مسجدَي مدينة كرايست تشيرش أثناء المجزرة التي ارتكبها مسلح أسترالي خلال صلاة الجمعة الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه "سيواجه كل قوة القانون".

ومثل الجاني برينتون تارانت (28 سنة) أمام محكمة، وجّهت إليه تهمة القتل، بعدما قتل 50 شخصا وأصاب 50 آخرين في المسجدين.

وبدأت السلطات تسليم جثث الضحايا إلى ذويهم، تمهيدا لدفنهم، بعد غسل الجثامين. وجاءت فرق من المتطوعين من الخارج للمساعدة في الترتيبات.



وتحت عنوان "هولندا: رسالة تفضح دوافع إرهابي أوتريخت"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن النيابة العامة والشرطة الهولندية أعلنتا أن فرضية الدافع الإرهابي لإطلاق النار على "ترام" في أوتريخت باتت "جدية" بعد العثور على أدلة بينها رسالة كانت داخل سيارة المشتبه به الرئيسي. وقالت النيابة العامة والشرطة في بيان أمس الثلاثاء، إن فرضية "الدافع الإرهابي باتت جدية بناء على رسالة عثر عليها في السيارة التي هرب فيها المشتبه به وأمور أخرى، فضلا عن طبيعة الوقائع".

وأكد النائب العام الهولندي فرضية الإرهاب في هجوم أوتريخت. وقال إنه لا توجد مؤشرات على أن مطلق النار في أوتريخت يعرف أيا من ضحاياه.