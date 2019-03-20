انت الان تتابع بدر الخرافي: زين حققت في 2018 أداءً استثنائيا بفضل التركيز على مجالات النمو المربح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أحمد الطاحوس "واصلت مجموعة زين تحقيق نتائجها الإيجابية في العام 2018، ودفع عملياتها إلى المزيد من النمو، بالرغم من التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات سواء على صعيد التحديات التشغيلية أو التنظيمية، أو المنافسة السعرية، حيث نجحت نجحت زين في تعزيز مراكزها التنافسية، بفضل خطط التطوير وبرامج التحديث، التي واكبت من خلالها التغيرات المتلاحقة في صناعة الاتصالات".

وأوضح الطاحوس في اجتماع الجمعية العمومية العادية لمجموعة زين التي انعقدت اليوم بنسبة حضور بلغت 73.91% - والتي اعتمدت توزيع أرباح 30 فلس عن العام 2018 - أن مجموعة زين ركزت على الاستثمار في الخدمات الرقمية، وتبني نماذج أعمال تتجاوز توقعات وطموحات قاعدة العملاء، وقد ساعدها هذا التوجه الاستراتيجي في توسيع قاعدة عملياتها التجارية، وفتح روافد جديدة لمزيد من التدفقات النقدية في الخدمات الرقمية، حيث تستهدف بناء قوة رقمية لقيادة عمليات التحوّل الرقمي في أسواق الشرق الأوسط".

وبين الطاحوس قائلا "شهدت هذه الفترة تحولات حاسمة لمجموعة زين على مستوى خططها التشغيلية والاستثمارية، حيث سجلت عملياتها معدلات نمو قوية على كافة مؤشراتها المالية، تعمل المجموعة جاهدة لتتوافق عملياتها التجارية والتسويقية مع هذا التحول الجذري، ولذلك فإن إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية المجموعة تتمثل في تطوير خططها في خدمات البيانات، وضمانة تحقيق النمو المستدام، وهو لن يتحقق إلا من خلال بناء منصّة شاملة تمكّن العملاء من الاستمتاع بأسلوب حياة رقمي حقيقي، مع توفير تجربة اتصالات بمواصفات عالمية".

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي " أن العام 2018 كان عاما استثنائيا لعمليات زين، حيث سجلت المجموعة نتائج مالية متميزة، بفضل التركيز على تحقيق عائدات مربحة على العمليات الأساسية، وتحول زين السعودية للربحية، والتطور الهائل في قطاع المشاريع والأعمال.

وأوضح الخرافي أن المجموعة تواصل جهودها للوصول إلى مشغل الاتصالات الرقمي، حيث تستعد لإطلاق استراتيجيتها الجديدة (4Sight)، والتي تعني النظر إلى المستقبل والبحث عن فرص النمو المجدية في العالم الرقمي، وذلك بالاستثمار بكثافة في تطوير وترقية الشبكات للاستفادة من الحلول التي سيقدمها الجيل الخامس، ومن الفرص المربحة في الفضاء الرقمي.

وبين الخرافي أن المجموعة نجحت في مواكبة التطورات الراهنة والمتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات، وما فرضته من تحديّات تشغيلية، وتبرز المؤشرات المالية قدراتها وإمكانياتها في التعامل مع طبيعة التحديات التي واجهتها، ركزت في العام 2018 على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية نحو التحوّل الرقمي، كما أظهرت المجموعة اهتماما خاصا بمجالات النمو المربحة في قطاع المدن الذكية، ومجالات إنترنت الأشياء (IoT)، وقطاع المشاريع والأعمال".

وأفاد قائلا "أجرت زين سلسلة من المشاريع لتحديث وترقية الشبكات (تطوير الجيل الرابع/ والاستثمار والتخطيط لتكنولوجيا الجيل الخامس)، والألياف الضوئية (FTTH)، ورسوم الطيف بهدف تحسين تجربة العملاء، حيث بلغت استثمارات النفقات الرأسمالية نحو 750 مليون دولار عن العام 2018، وقد دفعت هذه الاستثمارات إيرادات المجموعة من قطاع البيانات إلى تحقيق نمو بنحو 71%، وهو ما مثل 33% من إجمالي الإيرادات المجمعة.

وتابع الخرافي قائلا "دخلنا في شراكات وتحالفات استراتيجية مع كيانات عالمية رائدة لتعزيز جاذبية وجودة المنتجات والخدمات التي نوفّرها لعملائنا، وذلك من خلال توفير خدمات اتصالات محسنة ذات جودة وموثوقية عالية، لضمان توفير أفضل تجربة عملاء على شبكاتنا.

وأكد قائلا "لا شك أنّ العام 2018 مثل محطة مهمة لعمليات المجموعة على جبهات متعددة، وذلك بدءا من جهودنا المبذولة على صعيد التحول الرقمي في السعي للنمو والتوسع في قطاعات أعمال جديدة وموازية لخدماتنا الأساسية، حيث بدأنا العام الماضي، بالإعلان عن اتفاقيات مهمة لدعم إطلاق منصة واجهة برمجة التطبيقات، والتي شهدت قيام مجموعة زين بالكشف عن واجهاتها الخاصة بها، وقد ساعدنا ذلك في إزالة الحواجز أمام تطوير الشراكات الرقمية المحتملة عالميا".

ومضى في قوله " كما أطلقنا خدمة Zain Drone لحلول الطائرات بدون طيار بهدف فتح آفاق جديدة من الفرص للاستخدامات الواسعة لتقنيات الطائرات بدون طيار في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وسيعمل الكيان الجديد على نشر التطبيقات المتطورة التي تقدمها خدمات الطائرات بدون طيار للجهات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة".

وأوضح قائلا "مع الطفرات التي تشهدها الاستخدامات التكنولوجية، وما نجم عنها من أفكار جديدة ومبتكرة، دفعت مجموعة زين بجهودها إلى مواكبة هذه التغيرات، وذلك بإطلاقها مركز زين للإبداع (ZINC) في مقرها الرئيسي، وهو من الحاضنات الرائدة لابتكارات وإبداعات الشباب من رواد الأعمال، حيث يعمل من خلال تواجده الدائم في مقرها الرئيسي على تشجيع العقول المميزة على التفكير في بيئة عمل تفاعلية تتسم بالابتكار والحداثة من خلال تهيئة مناخ العمل المناسب لأصحاب الرؤى والأفكار".

وأشار الخرافي إلى أن الفترة الماضية شهدت تعاون بين مجموعة زين وعمانتل، حيث تمحور اهتمام كلا الكيانين في العام 2018 على التركيز على التضافر وبناء قوة اتصالات رقمية جديدة تبحث عن فرص تقود التحوّل الرقمي عبر منطقة الشرق الأوسط، وسيؤدي نطاق وتنوعّ الشراكة إلى توليد إيرادات متزايدة وتسريع إدخال المنتجات والخدمات المبتكرة.

الجدير بالذكر أن النتائج المالية الرئيسية لمجموعة زين سجلت نسب نمو على جميع مؤشراتها الرئيسية عن العام 2018، حيث قفزت الأرباح الصافية بنحو 23% لتصل إلى 197 مليون دينار (649 مليون دولار)، فيما بلغت ربحية السهم 45 فلس، وسجلت الإيرادات السنوية المجمعة طفرة كبيرة بنسبة نمو بلغت 28%، لتسجل 1.3 مليار دينار (4.4 مليار دولار)، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 25%، لتصل إلى نحو 519 مليون دينار (1.7 مليار دولار)، بينما بلغ هامش ربحية ال EBITDA عن هذه الفترة نحو 39%، نمت قاعدة العملاء بنحو 5% لتصل إلى 49 مليون عميل.

وتأثرت النتائج المالية للمجموعة رغم الطفرة الإيجابية التي حققتها بترجمة العملة، والتي ترجع في الغالب إلى انخفاض قيمة العملة في السودان ( الجنيه السوداني) بنسبة 47% من متوسط 16.9 مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي من العام 2017 إلى 31.9، وهو ما كلفها 216 مليون دولار أمريكي على مستوى الإيرادات، و79 مليون دولار على مستوى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات، و27 مليون دولار على مستوى الأرباح الصافية.

الكويت والابتكار الرقمي

وعن عمليات المجموعة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا قال الخرافي " تمتلك زين الكويت منصة حيوية للابتكار الرقمي، ونفتخر بأن العام الماضي، كان عاما آخر شاهدا على عقد المزيد من الشراكات القوية في مجالات الابتكار الرقمي، حيث زادت الشركة من تركيزها على الابتكار بهدف تطوير منصاتها الرقمية وتنفيذ مجموعة كاملة من مبادرات عروض البيانات".

وأضاف قائلا " قدمت زين الكويت نفسها كأول شركة تدشن شبكة اتصالات متكاملة لتكنولوجيا الجيل الخامس، لتكون السوق الكويتية في طليعة الدول التي ستستفيد من تطبيقات هذه التقنيات، وكشركة تسعى إلى تبني الخدمات الرقمية، وأسلوب الحياة الذكية، أطلقت الشركة علامة Zain Life التي تضم محفظة واسعة من الخدمات والحلول المُبتكرة والمرنة في مجالات أمن المنازل، والترفيه الرقمي، وتحسين تجربة العملاء".

وأوضح أن شركة زين الكويت تسخر قدراتها كشريك نشط في تحقيق أهداف رؤية كويت جديدة (الكويت الجديدة 2035)، والتي طرحها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك من خلال التركيز مبادرات الحماية الذكية، التعليم الذكي، الصحة الذكية، التنقّل الذكي، الحياة الذكية والاقتصاد الذكي، والبنى التحتية الذكية.

السعودية وخطة التحول

وبين الخرافي أن جهود شركة زين السعودية حصدت ثمار استراتيجية التحول الناجحة التي تعكف على تنفيذها، حيث دفعت هذه الجهود أعمال الشركة إلى التحول للربحية، مع الاستمرارية في تحسن الأداء، وهو ما انعكس بالإيجاب على النتائج المالية المجمعة للمجموعة، بعد أن أصبحت زين السعودية شركة تابعة، حيث تم تجميع نتائجها المالية في الربع الثالث من العام 2018.

وبين قائلا " سجلت الشركة أرباحا صافية تاريخية بقيمة 89 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 29 مرة عن العام 2017، بينما ارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 3% لتصل إلى نحو 2 مليار دولار، وذلك مقارنة مع العام 2017، وارتفعت الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% لتصل إلى نحو 802 ملايين دولار".

وكشف الخرافي أن النتائج المالية السنوية للشركة جاءت بنسب نمو إيجابية بفضل الزخم في خدمات البيانات، ومشاريع التطوير والتوسعة التي تجريها على الشبكة، والتركيز والاستمرار في اكتساب وبناء قاعدة العملاء، والإدارة الفاعلة للتكاليف التشغيلية، وقد انعكست هذه الجهود على القيمة السوقية للشركة، والتي ارتفعت بأكثر من 780 مليون دولار في الفترة الأخيرة.

وأوضح الخرافي قائلا "وكان لتجميع البيانات المالية لزين السعودية أثر كبير على النتائج المالية للمجموعة، حيث بلغ صافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاكات (بما في ذلك الضمانات) حاليا 2.3 مرة، والذي كان سيزيد إلى 3.2 مرة إذا استبعدنا أثر تجميع بيانات زين السعودية، وتعد هذه النسبة أقل من معدلات قطاع الاتصالات، ونهدف لتقليل تلك المستويات لتجنب أية زيادة مستقبلية في أسعار الفائدة والتكاليف ذات الصلة بها، كما أن تجميع بيانات زين السعودية، أدى إلى تحقيق زيادة إضافية بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي في الإيرادات الإجمالية .

وأفاد قائلا "وقد استفادت الشركة من اتفاقيات التسوية التي وقعتها مع المؤسسات الحكومية، منها اتفاقية توحيد المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا، وتسوية المبالغ المالية المختلف عليها في السنوات التسع الأخيرة، والتوصل مع الجهات المعنية في المملكة إلى توحيد المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجارياوتخفيضها من 15% لتصبح 10% من صافي الإيرادات، ابتداءً من الأول من شهر يناير من العام 2018، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق تسوية بخصوص المبالغ المختلف عليها مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من العام2009 إلى العام 2017".

وتابع الخرافي قائلا "انخفض الأثر المالي لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا في الشهور التسعة الأولى من العام 2018، وهو ما انعكس في النتائج المالية، مبينة أنها تتوقع تحقيق أثر مالي إيجابي من تخفيض المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا، والذي سيظهر في النتائج المالية المستقبلية، حيث أن الأثر المالي المتوقع من تسوية المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من 2009 - 2017 سيصل إلى 1.7 مليار ريال خلال الثلاث سنوات القادمة".

وبين قائلا "بالنسبة إلى صفقة بيع وإعادة تأجير الأبراج لشركة زين السعودية قال الخرافي "من المتوقع أن تعمل هذه الصفقة على خلق قيمة أكبر للمساهمين، خصوصا وأنها ستوفر مجالا أكبر للشركة في التوجه إلى الاستثمار بكثافة في الخدمات الرقمية، ونأمل الانتهاء من إغلاق الصفقة خلال هذا العام 2019".

ووصف الخرافي عمليات زين السعودية بأنها تتمتع حاليا بوضع مالي قوي بعد هذه التطورات الإيجابية التي شهدتها في العام 2019، بقوله " الشركة في وضع مالي قوي، خصوصا وأنها قامت بالوفاء بالتزاماتها المالية، واستطاعت القيام بالسداد في وقت مبكر من جدول التزاماتها، وقد أكدت هذه الخطوة قدرة الشركة على الوفاء بهذه الالتزامات، وفي جدول زمني مبكر".

زين العراق والعودة للنمو

كشف الخرافي أن من أبرز الأمور المرضية في العام 2018، عودة عمليات شركة زين العراق للنمو، وذلك في ظل التعامل مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في السنوات الأخيرة، فمع تحسّن الظروف الاجتماعية، عادت عمليات زين العراق إلى الربحية، حيث أدى استعادة المواقع في شمال وغرب البلاد بالإضافة إلى العديد من مبادرات اكتساب العملاء، ولا سيما في المناطق الرئيسية إلى استقطاب شرائح جديدة من العملاء، ويضاف إلى ذلك الأداء القوي في التوسعات الإقليمية (اقليم كردستان) وأنشطة تحسين التكلفة المستمرة، ونمو البيانات".

وأضاف قائلا " كما نجحت الشركة في إطلاق منتجات وخدمات جديدة بالإضافة إلى التركيز على قطاع الأعمال بشكل رئيسي، كما أنها استثمرت بشكل كبير في مشاريع التطوير والتحديث، هذا في ظل استمرار إظهار المؤسسات المالية الكبرى ثقتها في عمليات زين العراق، حيث وافقت مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي على تقديم حزمة تمويل بقيمة 269 مليون دولار أمريكي للمساعدة في إعادة بناء عمليات الاتصالات في العراق وتحفيز النمو الاقتصادي".

السودان تميز وتحدي العملة

وبالنسبة إلى عمليات زين في السودان قال الخرافي " تؤدي الشركة بصورة استثنائية في ظل موقف العملة المحلية، ولكن التدهور الملحوظ في قيمة العملة المحلية في السودان أثر على النتائج العامة والنتائج المالية للمجموعة عند احتسابها بالدولار الأمريكي، ورغم ذلك كثفت الشركة من مشاريع التطوير والتوسعة في العام 2018، حيث أسهمت مبادرات التسويق لخدمات البيانات نموا في إيرادات البيانات، وحاليا تعمل الشركة على توسيع شبكة الجيل الرابع LTE في جميع أنحاء المناطق".

وأوضح الخرافي قائلا "نمت إيرادات الشركة بنسبة 37% (مع انخفاض بنسبة 24% عند احتسابها بالدولار الأمريكي)، وزادت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاسهلاكات بنسبة 29% (مع انخفاض بنسبة 27% عند احتسابها بالدولار الأمريكي)، كما زاد صافي الربح 11% (مع انخفاض بنسبة 31% عند احتسابه بالدولار الأمريكي)".

وذكر أن إيرادات البيانات أسهمت بنسبة 18% من إجمالي إيرادات الشركة، بعد أن حققت طفرة نمو هائلة خلال العام 2018 بنسبة 56% عند تقويمها بالجنيه السوداني، وحاليا تخدم الشركة 14.6 مليون عميلا، بنسبة زيادة 8%.

وبخصوص التدهور في العملة السوداني، كشف الخرافي أن بنك السودان المركزي قرر تحديد سعر صرف يومي للعملة باستخدام كيان جديد مشكّل حديثًا من البنوك، ومكاتب الصرافة يسري اعتبارا من 7 أكتوبر 2018، وقد أدى ذلك إلى تثبيت سعر الصرف الرسمي عند 1 دولار = 47.5 جنيه سوداني، وكان سعر الصرف الرسمي من قبل 1 دولار أمريكي = 28.3 جنيه سوداني في فبراير 2018.

الأردن

وفي ظل ما تواجهه عمليات زين الأردن من تحديات المنافسة والظروف الاقتصادية الصعبة قال الخرافي " تواصل زين الأردن ريادتها لقطاع الاتصالات في المملكة، حيث نجحت في التوسع في استخدام الألياف البصرية بشكل كبير، واستطاعت أن تحافظ على نموها في خدمات البيانات، وتركز عمليات الشركة على تقديم حزم النطاق العريض المنزلية الموجهة نحو زيادة حصتها في مجالات الألعاب والمحتوى وتطبيقات البث والأجهزة وخدمات إنترنت الأشياء، وقد أثبتت خدمة Zain Cash أنها ذات دور فعال في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية".

وأضاف قائلا "أدت الظروف الاقتصادية في الأردن إلى زيادة الضغط على صناعة الاتصالات عن طريق فرض ضرائب جديدة، وهناك جهود مشتركة للتفاوض مع السلطات التنظيمية والحكومية المعنية لتنفيذ خطة عمل واسعة النطاق ليتم إعادة النظر في هذه القرارات من الجهات التنظيمية والحكومية المعنية".

البحرين

أوضح الخرافي أن شركة زين البحرين تحرز نجاحا كبيرا في التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية لشبكتها، وتقديم أحدث التقنيات، وتوفير خدمات رقمية مبتكرة وجذابة لقطاع الأفراد والمشاريع والأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة مبادرات فعالة من حيث التكلفة للمضي في تطبيق استراتيجية عملها القائمة على الابتكار.

توليد الأفكار والابتكار

وعلى جانب جهود زين الموجهة لمجالات الابتكار والإبداع التي تعتمد عليها استراتيجية المجموعة قال الخرافي " لكي نظلّ مبدعين وتنافسيين، نحتاج إلى توليد أفكار من أي مكان، كما وأنّ البحث عن هذه الأفكار داخليا هو أمر حيوي، وبناءً على ذلك، استفدنا من الموارد البشرية الداخلية لشركة زين لتوليد أفكار مبتكرة".

وكشف الخرافي أن منصّة Zainiac ، جاءت لتخدم هذا الغرض، فهي مبادرة مبتكرة لدعوة جميع موظفي زين في الشركات التابعة للمجموعة لكي يستعرضوا إبداعاتهم، إذ تهدف هذه المنصة الإلكترونية إلى تعزيز الروح الإبداعية بين الموظفين، والحث على بدء أعمال تجارية جديدة.

وتابع قائلا " كما تسعى مجموعة زين من خلال مبادرة برنامج Generation Z إلى الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة، لتأهيل مواهب وأجيال جديدة من رواد الأعمال، وهي مبادرة تعمل على تحفيز قدراتهم المعرفية، ومساعدتهم في تنمية الأفكار بأساليب ذات صلة بمجالات مختلفة في الأعمال".

قطاع المشاريع والأعمال B2B

وفي ظل إحراز المجموعة لمزيد من التطور في نتائج قطاع المشاريع والأعمال الـ B2B قال الخرافي " قطاع الأعمال يعتبر من المجالات الأكثر ديناميكية وابتكارية، حيث تعتبرها المجموعة بمثابة محرك النمو لشركاتها التابعة، ولذلك فهي تتعامل مع سوق خدمات الـ B2B بشرائح متنوعة، حيث تقدم خدماتها لعدد كبير من الهيئات والشركات من جميع الأحجام، سواء كانت مكاتب منزلية أو مشروعات صغيرة ومتوسطة، أو عمليات كبيرة أو مؤسسات حكومية".

وذكر أن خطط العمل التي تعكف على تنفيذها المجموعة في قطاع المشاريع والأعمال ترتكز على رؤيتها في التحول من مشغل يركز على خدمات الاتصالات المتنقلة إلى لاعب شامل للخدمات في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير خدمات مبتكرة، وإنترنت الأشياء، وحلول قائمة على أساس الحوسبة السحابية للشركات والحكومات، مبينا أن حلول الـ B2B باتت تشكل فرص نمو هائلة لشركات الاتصالات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المنطقة المتأخرة حاليا خلف الأسواق العالمية التي تسهم أعمال ال B2B فيها بجزء كبير من إجمالي الإيرادات.

وأوضح الخرافي قائلا " زين كانت من أولى الشركات التي بادرت بالتوجه إلى الفرص التي يقدمها قطاع المشاريع والأعمال، وذلك حين تبنت هذه الحلول في وقت مبكر بإطلاقها محفظة خدمات مبتكرة، حيث حققنا خطوات متقدمة في خدمات B2B خلال الفترة الأخيرة، ونحن على ثقة أن مكانتنا في هذا المجال ستمنحنا فرصا أفضل للتوسع في قطاع الأعمال في أسواق الشرق الأوسط".

التطورات التنظيمية

وعلى جانب آخر كشف الخرافي أن أسواق الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط (منطقة عمليات زين) شهدت العديد من التطورات التي دفعت بها الهيئات التنظيمية خلال العام الماضي، وكان واضحا مدى أهمية هذه التطورات، وما نجم عنها من قرارات تنظيمية، حيث تضمنت أطر العمل الخاصة بالتراخيص، والقوانين واللوائح (سواء التي اعتمدت أو التي صدرت)، وقد غطت هذه التطورات مجالات عمل واسعة في هذه الصناعة بما فيها خدمات الجيل الخامس، إنترنت الأشياء، الطيف، تقاسم البنية التحتية، حماية خصوصية البيانات، الخدمات الرقمية، ضمانات المنافسة، وتكاليف الصناعة.

وأوضح قائلا " تم اعتماد العديد من المبادرات لتسهيل التحول الرقمي أو لدعم تطوير البنية التحتية أو محاولة إيجاد ساحة عمل أكثر كفاءة في الأسواق، حيث تتحكم الجهات المهيمنة في المرافق الأساسية مثل شبكات الألياف بين المدن".

رحلة تحول زين السعودية للربحية

- الإيرادات ارتفعت بنسبة 3% لتصل 2 مليار دولار أمريكي.

- صافي الربح 89 مليون دولار، الأفضل على الإطلاق منذ تأسيس الشركة.

- استفادت الشركة من اتفاقيات التسوية التي وقعتها مع الجهات الحكومية في المملكة.

- دمج وتقليل الرسوم السنوية على الخدمات التجارية من 15% إلى 10% من صافي العائدات بأثر رجعي من 1 يناير 2018.

- هذا التأثير لن يحقق فائدة الآن فقط، بل سيستمر في جني فوائد ذلك بحوالي 300 مليون ريال سعودي سنويا.

- بالإضافة إلى أثر تسوية المبالغ المتنازع عليها ذات الصلة بدفع زين السعودية للرسوم السنوية إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال فترة التسع سنوات، ومن المتوقع أن يصل التأثير المالي لهذه التسوية إلى 1.7 مليار ريال سعودي على مدار ثلاث سنوات.

- القيمة السوقية لزين السعودية ارتفعت بأكثر من 780 مليون دولار في الفترة الأخيرة .

- زين السعودية في وضع مالي قوي الآن.

- الشركة سددت دفعات مالية مبكرة بإجمالي 1.125 مليار ريال سعودي في 2018.

- السداد المبكر يعكس قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية قوية.

أثر تجميع البيانات المالية لزين السعودية

- تجميع بيانات زين السعودية كان أمرا رائعا لمجموعة زين على عدة مستويات، حيث بلغ صافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاكات (بما في ذلك الضمانات) حاليا 2.3 مرة، والذي كان سيزيد إلى 3.2 مرة إذا استبعدنا أثر تجميع بيانات زين السعودية.

- تعد هذه النسبة أقل من معدلات قطاع الاتصالات.

- أدت إلى تحقيق زيادة إضافية بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي في الإيرادات الإجمالية للمجموعة.

حجم البيانات والمواقع

8.7 بيتابايت يوميا على شبكات زين

تقوم زين بتشغيل 56,000 موقع

13,307 موقع لشبكة الجيل الرابع

زيادة عملاء البيانات للجيل الرابع 22%

مواقع الجيل الرابع تغطي 72% من حركة البيانات.

الهواتف الذكية تمثّل 53٪ من جميع الأجهزة في أسواق زين.