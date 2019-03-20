محمد المرفدي سالم يكتب: عندما سافرت ملامح وطن

هكذا تبدو ملامح وجهه عندما يضحك تبدو كطفل يداعب أوراق لعبته في فرح وشوق فترتسم على شفتيه ابتسامته التي يوزعها على من حوله. الكل يحاول التقرب منه لبشاشته وطيبته وحسن بديهته في التقاط النكتة فيستسلم الجمع اليه تاركين له العنان في مجلسه الصباحي ليحدثهم ''كان عند اقرانه يعد أفضلهم ولكن حين سافرت ملامح وطنه واحتضنته بؤر الصراع تعدت أحرفه عالمه البهيج ليخضع لواقع ترسمه له عصافير الزاوية الضيقة؛ فلم تعد ابتساماته تلك التي استحلت وجهه. إذ بدت ملامح التفه تنزلق من ثنايااوراقه التي تتساقط في فصل الخريف، إذ النار تقترب من كل شيء، أصبح هادئا كهدوء الليل عندما يقتسم مع ظلمائه سكونه إذ تنحني اشجار العمر من ثنايا ظله كسناء البرق المتلاشي في مدارات اللحظات الكئيبة لتخطف منه عناقيد العنب المتدلية من زوايا نفس معجونة بزمنه الجميل الذي يشرق متوهجا من كوى أحلامه المحببة اليه، تنمو تجاعيد وجهه كلما اصفرت سماؤه فختفي البرق ليولد الرعد من جديد فيحل الظلام لابسا ثوبه الأسود وعيونه الثكلى تزداد سوادا يتعقبها ابيضاض صادق. ابخرة المنازل ورائحة الخبز من تنانير الحي سمة يمتاز بها صباحه إذ لا يغنيه -ماتقدمه له زوجته من كسرات الخبز-مايحتسيه من شاي عقب صلاة الفجر من مقهى ابوهادي المترامية في حضن بيوت السادة ٱل المقدي مع حبات الخمير، إذ تنشر الشمس اشعتها من شرق السماء لتفترش ساحة الحصن الشامخ والذي هو الآخر عنوان بلدته ورمزها التأريخي. صباحه يرتسم بلوحة معاناته مع المرض الذي يقاسمه وحالته النفسية التي تولدت مع تفاقم وضعه المعيشي. راتبه التقاعدي يذوب عند باب صاحب البقالة ولاسبيل لباقي متطلبات بيته، كتم العز فؤاده فلا يسأل الناس ولايمد يده لاحد سلم امره لخالقه واستدارت دنياه ليعيش اخرته، تحسر مثل غيره على زمن قد فات وطوى الدهر أيامه. كنا نشتري العلبة اللبن بكذا. كنا نشتري الكيلو اللحمه بكذا. وكناوكنا. يكاد هذا كلامه كل صباح وباب السخرية يفتح ذراعية عند بعض الدخلأ على مجلسه -إذ تجتمع مجاميع من ثقافات شتى حلق حلق وديدن أكثرهم الخوض في أغوار السياسة وتحليلاتهًا-وعندما يحين موعد الرحيل يكون هو أخر الراحلين ينفض عن ثوبه ماعلق به من تراب متمتما في نفسه بكلمات لا يكاد يفهمها الا هو تنال عنان سمائه.

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