تعرف على أضرار الصاعقة الكهربائية التى تؤدى الى الموت

عند التعامل مع تيار الكهرباء يجب معرفة مخاطر التعرض لصدمة كهربائية، وذلك اعتمادًا على القناة الكهربائية التي تقرر لمسها.

تعتمد شدة الإصابة الناتجة عن الصدمة الكهربائية وفقا لتقرير موقع " sciencebasedlife" على مقدار التيار الكهربائي وطول الوقت الذي يمر فيه التيار عبر الجسم، على سبيل المثال 1/10 (أمبير) من الكهرباء يمر عبر الجسم لمدة ثانيتين فقط يكفي لإحداث الموت.

مقدار التيار الداخلي الذي يمكن أن يتحمله الشخص ولا يزال قادرًا على التحكم في عضلات الذراع واليد يمكن أن يكون أقل من 10 مللي أمبير ، التيارات الكهربائية التى تتجاوز 10 مللي أمبير يمكن أن تشل أو "تجمد" العضلات، وعندما يحدث هذا "التجميد" ، لم يعد الشخص قادرًا على تحرير أداة أو سلك أو أي شيء آخر.

الأدوات اليدوية التي تثير الصدمة الكهربائية قد تكون خطيرة للغاية، إذا لم تتمكن من ترك الأداة ، يستمر التيار خلال جسمك لفترة أطول ، مما قد يؤدي إلى شلل في الجهاز التنفسي والتوقف عن التنفس لفترة من الوقت، توقف التنفس عند التعرض لتيارات فولتية منخفضة تصل إلى 49 فولت عادة يستغرق حوالي 30 مللي أمبير من التيار لتسبب الشلل التنفسي.

التيارات التي تزيد عن 75 مللي أمبير قد تسبب الرجفان البطيني (دقات قلب سريعة وغير فعالة)، ستؤدي هذه الحالة إلى الوفاة في غضون دقائق قليلة ما لم يتم استخدام جهاز خاص يسمى مزيل الرجفان لإنقاذ الضحية، يحدث شلل القلب عند 4 أمبير ، مما يعني أن القلب لا يضخ الدم على الإطلاق، وتحرق الأنسجة عند التيارات الأكبر من 5 أمبير.

ماذا يحدث للجسم عند التعرض لتيار كهربائى

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1 مللي أمبير يحدث ارتعاش خافت.

5 مللي أمبير الشعور بصدمة خفيفة مثيرة للقلق، لكن ليست مؤلمة.

25 إلى 30 مللي أمبير صدمة مؤلمة و فقدان السيطرة العضلية.

50-150 مللي أمبير صدمة مؤلمة للغاية ما يسبب توقف التنفس وتقلصات شديدة بالعضلات.

300 مللي أمبير يحدث الرجفان البطيني وتبدأ العضلات تتقلص ويحدث تلف الأعصاب،وتزيد احتمالية الموت.

10000 مللي أمبير (10 أمبير) تحدث السكتة القلبية والحروق الشديدة الموت محتمل.