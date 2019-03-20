فنلندا الأكثر سعادة عالميًا والامارات عربيًا

اسماء السيد - "الخليج 365" من أمستردام: تزامناً مع اليوم العالمي للسعادة أعلنت الأمم المتحدة نتائج تقرير السعادة العالمية لعام 2019. واعتمدت المنظمة الأممية معايير للسعادة أهمها توزيع الثروة والتماسك الاجتماعي للمواطنين ومتوسط العمر وحرية التعبير ومستوى الفساد.

احتلت فنلندا المرتبة الاولى للسعادة للعام الثاني على التوالي تلتها النرويج ثم الدنمارك فايسلندا وهولندا التي قفزت مرتبة واحدة متقدمة على سويسرا التي حلت بالمرتبة السادسة بعد أن كانت في المرتبة الخامسة العام الماضي.

فنلندا كانت في العام 2017 في المرتبة الخامسة والنرويج في الاولى لكنها قفزت في العام التالي 2018 للمرتبة الاولى التي ظلت تتمتع بها هذا العام أيضاً. البلدان الثلاثة الاخرى النرويج الدنمارك وايسلندا لم تتغير مراتبها، منذ سنوات، في قمة القائمة العالمية التي تضم 156 بلداً فقد ظلت تتبادل المراتب الثلاث الأولى.

عربياً حافظت دولة الامارات على تقدمها إذ حلت في المرتبة 21 عالمياً متقدمة على فرنسا التي حلت في المرتبة 24.

وحلت السعودية في المرتبة 28 عالمياً والثانية عربياً متقدمة على دول أوروبية مثل اسبانيا التي جاءت في المرتبة 30 وإيطاليا في المرتبة 36.

وحلت قطر في المرتبة 29 عالمياً والثالثة عربياً والبحرين جاءت في المركز 37 والكويت 51.

أما ليبيا فقد جاءت في المرتبة 72 عالمياً والجزائر 88، المغرب 89، لبنان 91، الاردن 101، الاراضي الفلسطينية 110، تونس في المرتبة 124 والعراق حلّ في المرتبة 126 ومصر 136، سوريا 149 واليمن 151.

وحلت بريطانيا في المرتبة 15 والولايات المتحدة الأميركية في المرتبة 19 وحلت اسرائيل في المرتبة 13 بعد النمسا وكوستاريكا واستراليا. السويد احتلت التريب (7) وألمانيا (17) وبلجيكا (18) وحلت إيران في المرتبة 117 وباكستان في المرتبة 67 والهند 140.

الأتعس عالميًا

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أما البلد الأتعس عالمياً فهو جنوب السودان الذي حلّ في أسفل القائمة 156 بعد جمهورية أفريقيا الوسطى وأفغانستان.

وأشار تقرير الامم المتحدة في البلدان التي قطعت خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة كدولة بنين في غرب إفريقيا التي ارتفعت أكثر من خمسين مرتبة في القائمة خلال السنوات العشر الماضية.

معايير السعادة العالمية

يركز تقرير هذا العام على تطور السعادة خلال الاثني عشر عاماً الماضية، ويتقصى التطورات في التكنولوجيا والمعايير الاجتماعية والصراعات والسياسات الحكومية، ثم يتم ترتيب الدول على أساس نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والصحة ومتوسط العمر المتوقع وحرية التعبير.

أسعد البلدان في كل قارة

الدول السبع الأولى في القائمة هي أوروبية تتقدمها فنلندا والدنمارك والنرويج. أول بلد في القارة الأميركية هو كندا، في المرتبة التاسعة عالمياً. الولايات المتحدة في 19 وكوستاريكا حلت في مرتبة عالية هي المرتبة 12 عالمياً.

احتلت إسرائيل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وآسيا (13 عالمياً)، وحلت اليابان في المرتبة 58 والصين 93. نيوزيلندا (8) وأستراليا (11)، ليبيا الأولى أفريقياً و (72 عالمياً).

دول في أميركا اللاتينية حلت بمراتب متقدمة للسعادة كدولة غواتيمالا (27) وبنما 31 متقدمة على البرازيل (32).

فنزويلا وسوريا تراجعتا بحدة في القائمة، بسبب الأزمة الاقتصادية والتوترات السياسية والحرب الأهلية خاصة في سوريا.

لمراجعىة التقرير كاملاً:

http://worldhappiness.report/ed/2019/#read

