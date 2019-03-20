الكويت تعلن موقفها من "صفقة القرن"

اسماء السيد - نصر المجالي: أعلنت دولة الكويت مقترح السلام الأميركي للشرق الأوسط الذي طال انتظاره يتعين أن يحظى بقبول جميع الأطراف المعنية وأن يأخذ بعين الاعتبار الوضع في المنطقة.

واستقبل الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي بدأ أمس الثلاثاء جولة يزور خلالها لبنان وإسرائيل ويشارك في الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الكويتي الأميركي.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي إنه يأمل أن تأخذ الخطة الأميركية "التي يطلق عليها اسم صفقة القرن" بعين الاعتبار الوضع في المنطقة وجميع الأطراف المعنية.

وأضاف أنه يثق أن الصداقة بين الولايات المتحدة والعديد من دول المنطقة ستقود إلى حل مقبول من جميع الأطراف والوصول إلى حل سياسي طال انتظاره.

علاقات استراتيجية

وقال وزير الخارجية الكويتي إن هناك علاقات استراتيجية تربطنا مع الولايات المتحدة، كما نشيد بالموقف الأميركي الصلب في الدفاع عن أمن الخليج، مضيفاً "شددنا على ضرورة التوصل لحل سياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات السياسية".

مؤتمر صحفي مشتركة لوزيري الخارجية الأميركي والكويتي

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي إن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الكويت، وأشيد بدور أميرها في محاولة حل الأزمة الخليجية"، مؤكداً "ننسق مع الكويت في مجلس الأمن بشأن عدد من القضايا الدولية".

استكمال

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وتأتي جولة بومبيو استكمالا لرحلة قام بها في المنطقة في يناير الماضي، حين زار البحرين والإمارات والسعودية وسلطنة عمان وقطر ومصر والأردن والعراق، لكنه اضطر لقطع جولته لأسباب عائلية.

وكان جاريد كوشنر المستشار الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب عددا من الدول الخليجية العربية الشهر الماضي سعيا للحصول على دعم من الزعماء العرب للشق الاقتصادي في مقترح السلام الذي من المتوقع أن يكشف عنه ترمب خلال الشهور المقبلة. لكن تلك الجولة لم تشمل الكويت.

وعرض كوشنر الخطوط العريضة للخطة قائلا إنها ستتعامل مع قضايا الوضع النهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما في ذلك الحدود.

اتفاقيات

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى البلاد "ستشكل مناسبة وفرصة مهمة لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين الصديقين في المجالين الدفاعي والأمني والتعاون الجمركي".

وأوضح أن الكويت تتطلع لنجاح المباحثات التي سيجريها بومبيو مع المسؤولين الكويتيين والتي تتناول "مجالات التعاون العديدة اقتصاديا واستثماريا وفي مجال الطاقة إضافة إلى التعاون الأمني والعسكري لا سيما ما يتصل بجهود البلدين في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله".

تحديات أمنية

وكانت الخارجية الأميركية قالت إن وزيرها سيقوم بجولة في الشرق الأوسط ستشمل إسرائيل ولبنان والكويت بين 19-23 مارس الجاري يناقش فيها تحديات أمنية بينها النفوذ الإيراني.

وذكرت الوزارة أن بومبيو سيلتقي في بيروت بمسؤولين لبنانيين لبحث التحديات السياسة والأمن والاقتصاد التي تواجه البلاد. ويعتزم بومبيو التأكيد على الدعم الأميركي للبنان ومؤسسات الدولة في هذا البلد.

وفي إسرائيل، سيناقش بومبيو "المشاكل الإقليمية الحيوية، بما في ذلك مواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط"، وسيجدد تمسك واشنطن الثابت بضمان أمن إسرائيل.

وتتضمن أجندة زيارة بومبيو لإسرائيل أيضا بحث الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمواجهة معاداة السامية.

كما سيشارك بومبيو في اجتماع لقادة إسرائيل وقبرص واليونان حول الطاقة والأمن في منطقة البحر المتوسط.