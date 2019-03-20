وفاة مساعد وزير الدفاع اليمني في حادث سير بمصر

اسماء السيد - القاهرة: لقي وزير الدفاع اليمني، اللواء ركن عبد القادر العمودي، مصرعه في حادث سير بمنطقة فيصل بالقاهرة.

وحسبما ورد في محضر الشرطة فإن سيارة صدمت العمودي، أثناء وجوده في الشارع بصحبة ابنته، لشراء احتياجات المنزل. ونقله أهالي المنطقة إلى مستشفى الهرم، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إليه، متأثرًا بإصابته في الحادث.

وألقت الشرطة القبض على قائد السيارة، وتبيّن أنّه "محمد .ر" (26 عاما)، سائق ومقيم في محافظة الفيوم.

وجاء في تحريات الأجهزة الأمنية، أن السائق كان يقود سيارة لبيع اسطوانات الغاز المنزلي، وفي أثناء عودته إلى الخلف اصطدم بالمجني عليه في أثناء سيره على قدميه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

وأوضحت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أنّ القوات تحفظت على المتهم، وأجرت معاينة لمكان الحادث بصحبة النيابة العامة، وتحفظت على الكاميرات التي رصدت تفاصيل الحادث.

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وولد العمودي، في عام 1960، في مديرية كنينة بوادي حجر، والتحق بالكلية الحربية في سن مبكرة، إبان دولة اليمن الجنوبية. وتقلد عدة مناصب أثناء مسيرته العسكرية، كان آخرها منصب مساعد وزير الدفاع. وقد تخرج من الكلية العسكرية العليا في الاتحاد السوفيتي سابقا في 1982. ودرس في أكاديمية المدرعات في أوكرانيا في 1989.

عمل مدرسا في الكلية العسكرية اليمنية خلال عامي 1982 و1984، وكذلك في كلية القيادة والأركان عامي 1989 و1990، ثم من 1991 إلى 2004 حتى صدر قرارا رئاسيا بتعيينه نائبا لمدير معهد الثلايا بعدن.

رقي إلى رتبة عميد في 2008، وبعدها بعام تم تعيينه مديرا لدائرة المدرعات بوزارة الدفاع. ويعد العمودي أحد قادة الجيش اليمني الذين شاركوا في تحرير عدن وجنوب اليمن من جماعة الحوثي.

وتصفه الأوساط اليمنية، بأنه آخر قادة تحرير الجنوب بعد مقتل كلا من: اللواء أحمد سيف اليافعي، نائب رئيس الأركان اليمني في المخا غربي تعز، واللواء صالح الزنداني، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر الهجوم على قاعدة العند بلحج أوائل العام الجاري، واللواء جعفر محمد سعد، محافظ عدن الأسبق، إثر