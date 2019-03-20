زلزال قوي يضرب غرب تركيا.. وتباين بشأن "درجته"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الزلزال لم يسفر عن خسائر بشرية.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي قد ذكر أن زلزالا قويا بلغ 6.4 درجات على مقياس ريختر وقع في جنوب غربي تركيا.

وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 8 كيلومترات جنوبي بلدة أجيبيام.

ونقلت وسائل إعلام تركية محلية عن والي دينيزلي، حسن قراهان، قوله إن الزلزال لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية، وفق المعطيات الأولية.

وأكد قراهان أن الجهات المعنية تواصل أعمالها في منطقة وقوع الزلزال الذي شعر به سكان منطقة إيجه بالكامل، وجنوب مرمرة.