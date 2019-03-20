دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Galaxy A40 ينطلق في أسواق أوروبا بسعر 249 يورو ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت سامسونج رسمياً مؤخراً عن إصدار جديد من سلسلة هواتف A المتوسطة، حيث يأتي هاتف Galaxy A40 بكاميرة سيلفي بدقة 25 ميجا بيكسل، كما ينطلق إلى أسواق أوروبا بسعر 249 يورو.

ينطلق هاتف Galaxy A40 بمواصفات تتوسط هاتفي سامسونج Galaxy A50، وGalaxy A30، حيث يتميز بشاشة Super AMOLED بحجم 5.9 إنش، مميزة بجودة عرض Full HD بلس، كما يضم هذا الإصدار شاشة سامسونج بتصميم Infinity-U.

أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت ، ويدعم بطاقة تخزين خارجي microSD حتى سعة 512 جيجا بايت، كما يضم رقاقة معالج Exynos 7885.

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ويتميز الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر بدقة 16 و5 ميجا بيكسل مع عدسات بزوايا واسعة، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 25 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0.

هاتف Galaxy A40 يتميز بقياسات 144.3 في 69.1 في 7.9 مم، مع بطارية بقدرة 3100 mAh، ونظام تشغيل Android Pie مع واجهة OneUI، ويتوفر للحجز المسبق الآن في أسواق أوروبا بسعر 249 يورو، حيث ينطلق بألوان الأبيض، الأسود، الأزرق، على أن يتوفر في منافذ البيع في 10 من أبريل.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Galaxy A40 ينطلق في أسواق أوروبا بسعر 249 يورو ظهر على التقنية بلا حدود.