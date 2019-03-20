دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تعلن عن الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية AirPods

كشفت آبل عن الجيل الجديد لسماعات AirPods اللاسلكية والتي تعتبر الأكثر انتشارًا من هذا النوع بحسب كلام الشركة، وتقدم السماعة الجديدة تحسينات على البطارية والصوت وغيرها من المزايا بفضل رقاقة H1 التي صممتها وطورتها الشركة خصيصًا لسماعات الرأس.

وتقول آبل أن رقاقة H1 تساهم في تحسين الكفاءة الصوتية ورفع سرعة الاتصال مع الأجهزة المقترنة والتنقل بكل راحة وسرعة بينها من آيفون لآيباد وغيرها، كما توفر وقتًا أطول للحديث على نفس الشحنة يصل إلى ضعف الجيل السابق. بجانب توفيرها خدمة المساعد الصوتي بمجرد نطق “Hey Siri” ليتمكن المستخدم من تغيير الأغاني والقيام بالمهام المختلفة بالكلام فقط ودون الحاجة للكثير من الجهد.

وتأتي السماعة بخيارين مع علبة الشحن الصغيرة التقليدية أو الجديدة اللاسلكية مع تقنية Qi، وكلاهما توفران شحنة تساعد في تشغيل السماعة 24 ساعة متواصلة أثناء الاستماع.

ستكون سماعة AirPods الجديدة بسعر 679 ريال سعودي / درهم إماراتي لنسخة التي تحمل علبة شحن تقليدية، فيما ستكون بسعر 829 ريال سعود / درهم إماراتي للنسخة مع علبة الشحن اللاسلكية والتي تتيح حرية أكبر في الشحن.

التدوينة آبل تعلن عن الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية AirPods ظهرت أولاً على عالم التقنية.