دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تكشف عن إصدارها الجديد من سماعات AirPods اللاسلكية ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة ابل عن الجيل الثاني من السماعات اللاسلكية AirPods، التي تتميز بعمر أطول للبطارية مع حافظة الشحن اللاسلكية، كما تضم السماعة مساعد Siri الإفتراضي.

بعد الكشف عن إصدارات ابل الجديدة من أجهزة الآيباد التي انطلقت على متجر ابل، كشفت أيضاً الشركة عن إصدارها الجديد المنتظر AirPods 2، التي ستتوفر في إختيارين مع الحافظة التقليدية، أو الحافظة التي تدعم الشحن اللاسلكي، حيث تقدم كلا الحافظتين عمر شحن يصل إلى 24 ساعة من الإستماع.

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أيضاً تتوافق الحافظة اللاسلكية مع أي شاحن Qi الخاص بهواتف الأيفون الجديدة، كما تضم سماعة AirPods 2 شريحة H1 التي صممت من ابل، والتي طورت بشكل خاص لسماعات ابل اللاسلكية، حيث تدعم آداء أكثر سرعة في الإقتران، كما تدعم السماعة بعمر أطول للبطارية.

المصدر

هذا الموضوع ابل تكشف عن إصدارها الجديد من سماعات AirPods اللاسلكية ظهر على التقنية بلا حدود.