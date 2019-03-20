هذا الموضوع ابل تكشف عن إصدارها الجديد من سماعات AirPods اللاسلكية ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت شركة ابل عن الجيل الثاني من السماعات اللاسلكية AirPods، التي تتميز بعمر أطول للبطارية مع حافظة الشحن اللاسلكية، كما تضم السماعة مساعد Siri الإفتراضي.
بعد الكشف عن إصدارات ابل الجديدة من أجهزة الآيباد التي انطلقت على متجر ابل، كشفت أيضاً الشركة عن إصدارها الجديد المنتظر AirPods 2، التي ستتوفر في إختيارين مع الحافظة التقليدية، أو الحافظة التي تدعم الشحن اللاسلكي، حيث تقدم كلا الحافظتين عمر شحن يصل إلى 24 ساعة من الإستماع.
أيضاً تتوافق الحافظة اللاسلكية مع أي شاحن Qi الخاص بهواتف الأيفون الجديدة، كما تضم سماعة AirPods 2 شريحة H1 التي صممت من ابل، والتي طورت بشكل خاص لسماعات ابل اللاسلكية، حيث تدعم آداء أكثر سرعة في الإقتران، كما تدعم السماعة بعمر أطول للبطارية.
المصدر
هذا الموضوع ابل تكشف عن إصدارها الجديد من سماعات AirPods اللاسلكية ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر ابل تكشف عن إصدارها الجديد من سماعات AirPods اللاسلكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.