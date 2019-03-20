14 مصابًا فلسطينيًا بالرصاص المعدنى خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى برام الله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 14 فلسطينيًا بالرصاص المعدنى، اليوم الأربعاء، فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى برام الله.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد هاجمت اليوم، مسيرة سلمية لطلاب جامعة (بيرزيت) .. مُطلقة الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على الطلاب عند المدخل الشمالى لمدينة البيرة بمحافظة رام الله.
وكان مجلس طلبة (جامعة بيرزيت) علق العمل، ودعا لمسيرة سلمية انطلقت من أمام الجامعة، رفضًا لجريمتى الاحتلال مساء أمس، بإعدام 3 شبان بدم بارد، منهم اثنان فى نابلس، وآخر فى رام الله.
وقال شهود عيان إنه وما إن وصلت المسيرة إلى منطقة البالوع وهى المدخل الشمالى لمدينة البرة، حتى هاجمت قوات الاحتلال الطلاب، وأمطرتهم بقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات فى المكان، كما هاجمت قوات الاحتلال الصحفيين المتواجدين فى المكان بالقنابل الصوتية.
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