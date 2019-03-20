دخل العراق واختفى... مفاجأة على متن طائرة عسكرية أمريكية

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وقالت الرابطة في بيان نقله موقع "السومرية" إن "أحد الضباط في الحرس الوطني الأمريكي برتبة ملازم أول، يدعى جوشوا فيليب يابوت، موجود حاليا في العراق حسب آخر التقارير الأمريكية من دون معرفة مكانه تحديدا"، لافتة إلى أنه "استخدم هويته العسكرية ليستقل إحدى الطائرات العسكرية المتوجهة إلى العراق من دون تخويل عسكري ودخل العراق جوا".
© REUTERS / Harrison McClary
وأشارت الرابطة إلى أنه فعل ذلك في أثناء فترة انتظار محاكمته بتهمة "سرقة مدرعة من أحد معسكرات التدريب في في مقاطعة نوتواي فيرجينا".
وكانت الشرطة الأمريكية ألقت القبض على الضابط، بعد مطاردة في شوارع مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا.
وأظهر مقطع فيديو كيف قاد الجندي المدرعة بسرعة كبيرة، فيما ظلت الشرطة تطارده لمسافة 60 ميلا، بحسب ما نشرته شبكة "فوكس نيوز".
واستسلم الجندي في نهاية المطاردة التي شهدها شارع "برود ستريت" وشوارع مدينة ريتشموند في الولاية الأمريكية.
وقالت الشرطة حينها إن جوشوا كان تحت تأثير المخدرات، وأضافت أنه يواجه تهما جنائية أخرى.
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