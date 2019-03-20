رئيس مجلس الأعمال اللبناني - الروسي: طرابلس ستكون منصة رئيسة للشركات الروسية

بيروت — سبوتنيك. وقال الصراف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "موضوع السدود أمر أساسي بالنسبة لروسيا، وهي الحل للشركات الروسية، بالتعاون مع الشركات اللبنانية".

© Sputnik . Alexander Natruskin

واستطرد "بالطبع هناك قطاعات أخرى يمكن لروسيا المشاركة فيها، لكننا لم نر بعد عروضا في هذا الإطار من شركات روسية، في ما عدا العروض المقدمة من الشركات النفطية".

وأوضح الصراف "في موضوع السدود، ستكون الاستثمارات متوافرة من خلال مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد اللبناني)، وبالتالي سنكون قد وفرنا أطر التمويل بشكل أفضل، ونأمل ألا تكون هناك اعتراضات من الدول المساهمة في تمويل هذه المشاريع".

يذكر أن مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني كان قد انعقد في 6 أبريل/ نيسان 2018 في باريس، وأسفر عن جمع نحو 11 مليار دولار من المنح والقروض لتعزيز الاقتصاد والاستقرار في لبنان.

Advertisements

كما أشار الصراف إلى أن "هناك أيضا مشروع المدينة الاقتصادية في الشمال، التي وصلت الأعمال فيها إلى المراحل النهائية، وهي تقدم فرصا عديدة على مستوى الصناعات التجميعية.

ويضاف إلى ما سبق، أن البنية التحتية لمرفأ طرابلس أصبحت كبيرة جدا، وهناك مساحات يمكن استخدامها من قبل الشركات الروسية.

وأوضح: "النشاط الاقتصادي الروسي في طرابلس يمكن أن يكون مدعوما بوجود ألفين من خريجي الجامعات والمعاهد الروسية في شمال لبنان".

وأعرب الصراف عن اعتقاده بأن مدينة طرابلس "ستكون منصة رئيسية للشركات الروسية، سواء كانت شركات هندسية أو شركات بناء، وكل المرافق متوافرة، وثمة أفكار كثيرة ستطرح على الوفد الروسي في هذا الإطار".