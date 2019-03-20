- 1/2
- 2/2
بيروت — سبوتنيك. وقال الصراف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "موضوع السدود أمر أساسي بالنسبة لروسيا، وهي الحل للشركات الروسية، بالتعاون مع الشركات اللبنانية".
© Sputnik . Alexander Natruskin
وأوضح الصراف "في موضوع السدود، ستكون الاستثمارات متوافرة من خلال مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد اللبناني)، وبالتالي سنكون قد وفرنا أطر التمويل بشكل أفضل، ونأمل ألا تكون هناك اعتراضات من الدول المساهمة في تمويل هذه المشاريع".
يذكر أن مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني كان قد انعقد في 6 أبريل/ نيسان 2018 في باريس، وأسفر عن جمع نحو 11 مليار دولار من المنح والقروض لتعزيز الاقتصاد والاستقرار في لبنان.
كما أشار الصراف إلى أن "هناك أيضا مشروع المدينة الاقتصادية في الشمال، التي وصلت الأعمال فيها إلى المراحل النهائية، وهي تقدم فرصا عديدة على مستوى الصناعات التجميعية.
ويضاف إلى ما سبق، أن البنية التحتية لمرفأ طرابلس أصبحت كبيرة جدا، وهناك مساحات يمكن استخدامها من قبل الشركات الروسية.
وأوضح: "النشاط الاقتصادي الروسي في طرابلس يمكن أن يكون مدعوما بوجود ألفين من خريجي الجامعات والمعاهد الروسية في شمال لبنان".
وأعرب الصراف عن اعتقاده بأن مدينة طرابلس "ستكون منصة رئيسية للشركات الروسية، سواء كانت شركات هندسية أو شركات بناء، وكل المرافق متوافرة، وثمة أفكار كثيرة ستطرح على الوفد الروسي في هذا الإطار".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الأعمال اللبناني - الروسي: طرابلس ستكون منصة رئيسة للشركات الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.