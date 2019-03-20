واشنطن تمنح العراق إعفاء مدته 90 يوما لاستيراد الطاقة من إيران

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء من العقوبات مدته 90 يوما لشراء واردات الطاقة من إيران، في أحدث تمديد يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز الإيراني الضروري لإنتاج الكهرباء في العراق.
وقال مسؤول وزارة الخارجية الذي طلب عدم ذكر اسمه "مُنح العراق إعفاء لمدة 90 يوما لشراء واردات الطاقة من إيران". وكان آخر إعفاء من العقوبات منحته واشنطن للعراق في 21 ديسمبر كانون الأول.
وأعادت إدارة ترامب فرض عقوبات على صادرات الطاقة الإيرانية في نوفمبر تشرين الثاني، عازية ذلك إلى برنامج طهران النووي وتدخلها في الشرق الأوسط، لكنها منحت إعفاءات لعدد من المشترين لتلبية احتياجات المستهلكين للطاقة.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء به، ويستورد قرابة 1.5 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا عبر خطوط أنابيب تمتد في شمال وشرق البلاد.
وتقول واشنطن إنها ترغب في تقليص النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، بما في ذلك في العراق، حيث تملك إيران نفوذا واسعا على الصعيدين السياسي والتجاري.
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