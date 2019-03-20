استشهاد فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

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قتل شابان فلسطينيان بنيران الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادته وزارة الصحة الفلسطينية. وتبين أن رائد حمدان، 21 عاما، وزيد نوري، 20 عاما، أصيبا حين أطلق جنود إسرائيليون النار عليهما في سيارتهما قرب موقع قبر يوسف في محيط مدينة نابلس وتوفيا على الفور. وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه ألقى متفجرات على يهود كانوا يزورون الموقع، ما دفع القوات إلى إطلاق النار، وذلك بعد ساعات من قتل قوات الاحتلال فلسطينيا يشتبه في قتله جنديا وحاخاما في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما قال جهاز "الشين بيت" (الأمن الداخلي).
وحاصر الجيش الإسرائيلي مبنى في قرية عبوين بالضفة الغربية شمالي رام الله، حيث كان المشتبه فيه عمر أمين أبو ليلى مختبئا، وفقاً لبيان "الشين بيت"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأشار البيان إلى أن "المهاجم فتح النار على قواتنا، وقُتل خلال تبادل لإطلاق النار"، مضيفا أن الجنود الإسرائيليين لم يصابوا بجروح. وقال
وحاصر الجيش الإسرائيلي مبنى في قرية عبوين بالضفة الغربية شمالي رام الله، حيث كان المشتبه فيه عمر أمين أبو ليلى مختبئا، وفقاً لبيان "الشين بيت"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأشار البيان إلى أن "المهاجم فتح النار على قواتنا، وقُتل خلال تبادل لإطلاق النار"، مضيفا أن الجنود الإسرائيليين لم يصابوا بجروح.
وقال سكان في القرية، إن القوات الإسرائيلية نادت المشتبه فيه عبر مكبرات صوت من أجل تسليم نفسه.
وأوضح "الشين بيت" أنه تم العثور على المشتبه فيه بعد "نشاط استخباري وعملي مكثف" من قوات الجيش.
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