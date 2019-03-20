انت الان تتابع في مثل هذا اليوم.. بدأت الحرب الأمريكية على العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 20 مارس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، كما أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: فى عام 2003: بداية الحرب الأمريكية على العراق، والعد التنازلي للإطاحة بحكم صدام حسين. وفي عام 1929: إنشاء جهاز بوليسي لمكافحة المخدرات في مصر، وكان أول جهاز من نوعه في الشرق العربي. وفي عام 1949: تأسيس نادي الرجاء الرياضي. وفي عام 1956: فرنسا تمنح تونس الاستقلال الكامل ما عدا ميناء بنزرت. وفي عام 1986: جاك شيراك يتولى رئاسة وزراء فرنسا.

وفي عام 1973: القوات العراقية تهاجم مركز الصامتة الحدودي الكويتي فيما يعرف بحادثة الصامتة.وفي عام 1977: رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تستقيل من منصبها بعد خسارتها الانتخابات النيابية.وفي عام 2007: تنفيذ حكم الإعدام بنائب الرئيس العراقي الأسبق طه ياسين رمضان بعد إدانته بجرائم الإبادة الجماعية.وفي عام

وفي عام 1973: القوات العراقية تهاجم مركز الصامتة الحدودي الكويتي فيما يعرف بحادثة الصامتة. وفي عام 1977: رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تستقيل من منصبها بعد خسارتها الانتخابات النيابية. وفي عام 2007: تنفيذ حكم الإعدام بنائب الرئيس العراقي الأسبق طه ياسين رمضان بعد إدانته بجرائم الإبادة الجماعية. Advertisements وفي عام 2016: مقتل 18 شرطيا في هجوم مسلح على نقطة أمن في مدينة العريش المصرية. وفي عام 1907: ولدت جميلة العلايلي، شاعرة وأديبة مصرية. وفي عام 1980: ولد حمادة هلال، مغني مصري. وفي عام 1413: توفى الملك هنري الرابع، ملك إنجلترا. وفي عام 1727: توفى السير إسحاق نيوتن عالم فيزيائي إنجليزي، مؤسس علم الميكانيك وواضع قانون الجذب العام، والقوانين الثلاثة في الحركة الخطية، وصاحب تجربة تحليل الضوء الأبيض النافذ عبر المنشور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في مثل هذا اليوم.. بدأت الحرب الأمريكية على العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.