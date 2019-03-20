نصائح لاستخدام الوسادة المناسبة لنوم مريح

عادة ما يواجه الكثير من الأشخاص صعوبة في النوم بسبب العديد من العوامل التي قد تحول دون حصولهم على نوم هانئ في الليل، مثل القلق، أو الإضاءة غير المناسبة، أو الضجيج، وفقا لموقع 24.

وبما أن اختيار الوسائد المناسبة يمثل عاملاً هاماً يساعد في الحصول على نوم مريح في الليل، لا بد من معرفة نوعية الوسائد التي يجب استخدامها بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل البريطانية":

１- الوسادة متوسطة السماكة

إن كنت من الأشخاص الذين يفضلون النوم على ظهورهم، يجب عليك اختيار وسادة طرية متوسطة السماكة تحافظ على علوّ مناسب للرأس ولا تضع أي ضغط على الرقبة.

２- الوسادة المرتفعة

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ينصح الخبراء، الأشخاص الذين ينامون على أحد جانبيهم، باستخدام وسائد مرتفعة، لأنها تحول دون الضغط على العمود الفقري والعنق. كما يمكن استخدام وسادة بين الركبتين أثناء النوم، لمنع آلام أسفل الظهر.

３- الوسادة الطرية

استخدم وسائد طرية إن كنت من الأشخاص الذين يفضلون النوم على بطونهم، واستعن بوسادة إضافية لوضعها أسفل معدتك لأنها تدعم منطقة أسفل الظهر.

４- وسادة متوسطة الطول

ينام الكثير من الأشخاص بطريقة عشوائية تتنوع بين النوم على الجانبين أو الظهر أو البطن، لذا يجب اختيار وسادة متوسطة الطول توفر الدعم اللازم للجسم أثناء النوم.