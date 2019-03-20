5 نشاطات ينصح القيام بها برفقة والدتك في عيدها

يمثل عيد الأم مناسبة فريدة من نوعها، تحظى خلاله المرأة باهتمام الجميع تقديراً منهم للدور الذي تؤديه في بناء الأسرة والمجتمع.

وبما أن الابنة عادة ما تكون الأقرب إلى والدتها، فمن الطبيعي أن تقدم لها أفضل ما يمكن في عيد الأم. ومن هذا المنطلق أورد موقع "سي بي إس" ديترويت الإلكتروني مجموعة من النصائح للنشاطات التي يمكن أن تقوم بها الابنة برفقة والدتها في عيد الأم، على النحو التالي:

１- قضاء بعض الوقت في الحديقة

بما أن عيد الأم يأتي عادة في بداية فصل الربيع، فمن المناسب أن تصطحبي والدتك في نزهة إلى الحديقة لقضاء وقت مميز برفقتها.

２- توفير جو من الراحة لها

عادة ما يثقل كاهل الأم الكثير من المسؤوليات المنزلية التي تحرمها من الراحة والاسترخاء، لذا حاولي أن تمنحي والدتك فرصة للاسترخاء في عيدها، عبر القيام بواجباتها ومساعدتها في مهامها المنزلية.

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３- ممارسة نشاط ترفيهي برفقتها

يمثل عيد الأم مناسبة مثالية للترفيه، لذا حاولي أن تخرجي مع والدتك لممارسة نشاط ترفيهي يوفر لها فرصة للخروج من روتين حياتها اليومي الممل.

４- السفر

انطلقي في رحلة إلى مدينة أخرى أو بلد آخر برفقة والدتك في عيد الأم، فهي بحاجة لتغيير روتين حياتها والترفيه عن نفسها عبر السفر.

５- تنظيم نشاط عائلي مفاجئ

قومي بالتخطيط لمفاجأة والدتك بغداء أو عشاء يحضره مجموعة من أفراد العائلة والأقارب والأصدقاء، واحرصي على أن تحظى والدتك بوقت ممتع برفقتهم.