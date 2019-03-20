تايم لاين| من الغزو للانسحاب.. حكاية 8 سنوات لعدوان أمريكا على العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

في مارس عام 2003، غزت القوات الأمريكية العراق، بحجة تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية، ونشر الديمقراطية، وألقي القبض على الرئيس السابق صدام حسين ليحاكم بعدها ويعدم.

وتستعرض "الوطن" أبرز محطات الحرب على العراق وتطورتها منذ 20 مارس 2003 حتى انسحاب القوات الأمريكية في 18 ديسمبر 2011، وفقًا لموقع "مجلس العلاقات الخارجية".

"بداية الحرب" - 20 مارس 2003

أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش، أن القوات الأمريكية بدأت عملية عسكرية في العراق، وقال: "هذه هي المراحل الأولى لما ستكون حملة واسعة ومنسقة" وقد فشل هذا الجهد الأولي لتشتيت قيادة العراق بالهجمات الجوية، مما مهد الطريق للقوات الأمريكية لغزو بري.

"سقوط النظام العراقي" - 9 أبريل 2003

تغلبت القوات الأمريكية والبريطانية وقوات التحالف على الجيش العراقي، بعد مرور ثلاثة أسابيع من الغزو، وقام مدنيون عراقيون وجنود أمريكيون بإسقاط تمثال لصدام في ساحة الفردوس ببغداد.

"حل الجيش العراقي" - 23 مايو 2003

وقع رئيس سلطة التحالف المؤقت في العراق، أمرًا بحل الجيش العراقي والمخابرات، وأرسل مئات الآلاف من الرجال المسلحين إلى الشوارع إلى جانب قرار سابق لتطهير البعثيين من الحكومة.

"تدمير مقر الأمم المتحدة في العراق" - 19 أغسطس 2003

تدمير مقر الأمم المتحدة عن طريق مفجر انتحاري يقود خلاط أسمنت مملوء بالمتفجرات في العراق، مما أدى إلى مقتل الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو، واثنين وعشرين من موظفي الأمم المتحدة، وبناء على هذا سحب جميع الموظفين غير الأساسيين على الفور.

"القبض على صدام حسين" - 14 ديسمبر 2003

حددت القوات الأمريكية مكان صدام حسين بأنه يختبئ في حفرة بالقرب من منزل طفولته بتكريت، وأعلن المسؤولون العسكريون أن اعتقاله هو نقطة تحول وتعرب واشنطن عن أملها في أن يتراجع العنف المتزايد بعد القبض عليه.

"كبير مفتشي الأسلحة الأمريكي السابق يعلن عدم وجود أسلحة دمار شامل" - 24 يناير 2004

إدارة بوش تتخلى عن حججها قبل الحرب حول المخزونات الواسعة من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية في العراق، ففي يناير 2004، أخبر ديفيد كاي، كبير مفتشي الأسلحة الأمريكي السابق، الكونجرس: "لقد كنا مخطئين تقريبًا".

"سجن أبو غريب" - 28 أبريل 2004

انتشار أدلة على إساءة معاملة السجناء داخل سجن أبو غريب الذي تديره الولايات المتحدة بشكل علني وأدين سبعة جنود أمريكيين بتهمة تعذيب المحتجزين وصدور أحكاماً بالسجن عليهم.

"معركة الفلوجة" - 8 سبتمبر 2004

مع اقتراب الانتخابات الوطنية العراقية، بدء معركة الفلوجة بمهاجمة خمسة عشر ألف جندي من القوات الأمريكية والعراقية معقل الفلوجة في وسط العراق نتج عنه مقتل ثمانية وثلاثين جنديا أمريكيا مع ستة جنود عراقيين، يقدر البنتاجون مقتل 1200 مسلح، ويقول الصليب الأحمر إن 800 مدني عراقي يموتون معهم.

"الانتخابات بالعراق" - 15 أكتوبر 2005

يعتبر 2005 عام الانتخابات بالنسبة للعراق، وبدء الاستفتاء على الدستور العراقي، وصوّت العراقيون لصالح حكومتهم الأولى كاملة الولاية، مما منح الشيعة الأغلبية في البرلمان.

"المالكي رئيسا للوزراء" - 22 أبريل 2006

بعد انتخابات ديسمبر2005 ، شكل الائتلاف العراقي الموحد الشيعي في السلطة، وفي أبريل 2006، عيّن الحزب نوري المالكي رئيس وزراء، ويعتبر المالكي سياسي عراقي قديم وله علاقات وثيقة مع إيران، وشكل حكومة وحدة مع الأكراد العراقيين والسنة.

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"محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين" - 5 نوفمبر 2006

انتهاء محاكمة الرئيس العراقي السابق بعقوبة الإعدام شنقا، وخرج الشيعة إلى الشوارع يحتفلون، بينما السنة يتعهدون بالانتقام، في قاعة المحكمة، وتم إدانة الرئيس العراقي الراحل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

"إعدام صدام حسين" - 30 ديسمبر 2006

تم إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد ربع قرن من الحكم.

"القوات البريطانية تتخلى عن السيطرة على البصرة" - 16 ديسمبر 2007

القوات البريطانية تتخلى عن السيطرة على البصرة، ثاني أكبر مدن العراق لصالح القوات العراقية. فكان تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية لتولي المهام الأمنية هو هدف رئيسي للتحالف.

"الجيش الأمريكي في الأنبار يسلم المسؤوليات الأمنية للعراقيين" - 1 سبتمبر 2008

يسلم الجيش الأمريكي في الأنبار المسؤوليات الأمنية للعراقيين، ويُنظر إلى هذه الخطوة كخطوة أولى رمزية نحو الانسحاب الأمريكي النهائي. في وقت لاحق من الشهر نفسه، أقر البرلمان العراقي قانون انتخابات المحافظات، مما يمهد الطريق للتصويت في معظم المحافظات العراقية بحلول 31 يناير 2009.

"أوباما يفوز بالإنتخابات الأمريكية" - 4 نوفمبر 2008

ينتخب باراك أوباما، الذي يقوم بحملة تعهد بسحب القوات المقاتلة في العراق في غضون ستة عشر شهرًا من توليه منصبه، ويعتبر الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة، وبعد ثلاثة أسابيع، وافق البرلمان العراقي على اتفاقين يحددان الخطوط العريضة للمستقبل العسكري والعلاقات المدنية بين واشنطن وبغداد، مؤكدة أن القوات الأمريكية تهدف إلى الانسحاب بحلول عام 2011.

"القوات الأمريكية تنسحب من المدن" - 30 يونيو 2009

تنسحب القوات الأمريكية المقاتلة من بغداد والمدن العراقية الأخرى وفقًا لاتفاقية وضع القوات "SOFA" بين العراق والولايات المتحدة، وتم إغلاق أكثر من 150 قاعدة وبؤرة أمريكية في المدن العراقية قبل الموعد النهائي في 30 يونيو، ووصف رئيس الوزراء نوري المالكي الانسحاب بأنه "نصر عظيم".

"الانتخابات البرلمانية العراقية" - 7 مارس 2010

أجريت الانتخابات البرلمانية 7 مارس في ظل إجراءات أمنية مشددة من قبل القوات العراقية، وكانت هناك عشرات الانفجارات التي هزت بغداد والمدن العراقية الأخرى، وتجاوزت نسبة إقبال الناخبين 62%. ووصف المسؤولون الأمريكيون الانتخابات بأنها خطوة ناجحة وخطوة مهمة نحو سحب القوات الأمريكية في صيف عام 2010.

"نهاية العمليات القتالية في العراق" - 31 أغسطس 2010

بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب، نتج عنها مقتل 4400 أمريكي، وعشرات الآلاف من المدنيين العراقيين الذين قتلوا، تنهي الولايات المتحدة رسميًا مهمتها القتالية في العراق، في خطاب ألقاه الرئيس باراك أوباما، أكد على تضحيات الحرب المشتركة مع التشديد بأن الولايات المتحدة لن تتخلى عن العراق.

وقال أوباما "في النهاية، يمكن للعراقيين فقط حل خلافاتهم والشرطة في شوارعهم"، "ما يمكن لأميركا أن تفعله وستفعله هو تقديم الدعم للشعب العراقي كصديق وشريك".

في الوقت الذي انتهت فيه العمليات القتالية رسميًا، لا يزال هناك ما يقرب من خمسين ألف جندي أمريكي للتدريب والشراكة مع قوات الأمن العراقية. وتقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية بحلول نهاية عام 2011.

"نهاية الحرب" - 21 أكتوبر 2011

وفقًا للاتفاقيات الأمنية السابقة، أعلن الرئيس باراك أوباما أن القوات التسعة والثلاثين الباقية ستعود من العراق بحلول نهاية عام 2011 ، مما يمثل خاتمة لحرب ما يقرب من تسع سنوات و "مرحلة جديدة في العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق".

"مغادرة القوات الأمريكية النهائية" - 18 ديسمبر 2011

الجنود الأمريكيون يغادرون العراق، وينهوا مهمة عسكرية استمرت تسع سنوات. ومنذ عام 2003، خدم أكثر من مليون طيار وجندي وبحارة ومارينز في البلاد.