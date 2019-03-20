الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة للضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق ستكهولم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الحكومة اليمنية اليوم /الأربعاء/ الأمم المتحدة للضغط على الميليشيا الانقلابية لمنع تجدد المعارك فى "الحديدة" غربى البلاد .

وأشارت الحكومة - فى بيان لها - إلى أن تصريحات محمد على الحوفى - رئيس ما يعرف ب "اللجان الثورية العليا" للحوثيين - بعدم التخلى عن "الحديدة " يعد نسفا لاتفاق ستوكهولم وبمثابة "إعلان حرب " من قبل الحوثيين.

وأضافت أنه حتى الآن لم تصل أى افكار من قبل المبعوث الأممى مارتن جريفث بشأن اليمن. وكان المبعوث الأممى إلى اليمن قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء أن هناك تقدما ملموسا نحو تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار فى محافظة "الحديدة " ، إلا أن الميليشيا الحوثية " الانقلابية " جددت وضع الألغام أمام "اتفاق الحديدة " بالانقلاب على بنود تنفيذه.

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