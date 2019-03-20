مجلس الأعمال اللبناني- الروسي: تأسيس مصرف روسي في لبنان حل أساسي للمعوقات المالية

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بيروت — سبوتنيك. وقال الصراف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن فكرة تأسيس مصرف روسي في لبنان "لا تزال قائمة"
© Sputnik . Zahraa al-Amir
كما أكد الصراف أن المصرف المركزي في لبنان لن يجد مشكلة في تأسيس مصرف كهذا "طالما أننا نعمل ضمن الأنظمة المصرفية اللبنانية، بمعنى أن يكون عمل المصرف الروسي ضمن إطار هذه الأنظمة المصرفية المعتمدة من قبل المصرف المركزي".
ورأى الصراف أن هذه الفكرة "هي الحل الأساسي، فمصرف من هذا النوع سيشكل منصة مصرفية ليس للبنان فحسب، وإنما لسوريا والعراق أيضا، فروسيا متواجدة اقتصاديا في هذين البلدين، كما هي الحال مع "روسنفط" و"غازبروم"، وبالتالي فإن تواجد في لبنان مصرف من هذا القبيل يسهل كثيرا النشاط الاقتصادي، ناهيك عن التسهيلات التي يمكن أن يشكلها للعائلات الروسية".
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