الجامعة العربية توفد مبعوثا إلى ليبيا لبحث التسوية قبيل القمة

القاهرة / الخليج 365

أعلنت الجامعة العربية، الأربعاء، إيفاد مبعوثها إلى ليبيا، لبحث سبل التسوية الشاملة قبيل انعقاد القمة العربية المرتقبة نهاية مارس / آذار الجاري، في تونس.

وقالت الجامعة في بيان إن "الممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، السفير صلاح الدين الجمالي، يقوم بزيارة إلى مدينتي بنغازي وطبرق (شرق) يلتقي خلالها بقيادات مجلس النواب، وعدد من الشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني الليبي"، دون تفاصيل عن موعد البدء أو الانتهاء.

وأوضحت أن "زيارة الجمالي تأتي بتكليف من الأمين العام أحمد أبو الغيط".

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وأشارت أن الزيارة تأتي "في سياق التزام الجامعة الثابت بدعم الدولة ومرافقة الأطراف الليبية بغية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع في البلاد، والتوافق على استكمال المرحلة الانتقالية وصولاً إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يتطلع إليها الشعب".

وأضافت أن زيارة الجمالي تأتي قبيل انعقاد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوي القمة يوم 31 مارس الحالي، في تونس.

وذكرت أنه من المنتظر أن يتناول "الجمالي" آخر مستجدات الساحة الليبية، وسبل تعزيز الدور العربي دعماً للمسار السياسي الهادف إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات الليبية وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المنتظرة.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب)، وخليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.