نيوزيلندا: #سفاح_المسجدَيْن كان يعتزم تنفيذ “مجزرة ثالثة”

صحيفة الخليج الالكترونية

أفاد مفوّض الشرطة النيوزيلندي، مايك بوش؛ بأنه يعتقد أن رجال الشرطة أوقفوا المسلح الذي قتل 50 شخصاً في مسجدَيْن، بينما كان في طريقه لتنفيذ هجومٍ آخر.

ووفق “سكاي نيوز عربية”، قال” بوش”: إنهم يعتقدون أنهم يعرفون إلى أين كان سيذهب المسلح، لكنه لن يقول مزيداً لأن التحقيق جارٍ.

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وفي بيان من 74 صفحة أصدره قبل الهجوم، قال المتهم الأسترالي برينتون تارانت؛ إنه كان سيهاجم المسجدَيْن في كرايست تشيرتش ولينوود، ثم مسجداً في مدينة آشبورتون إذا نجح في ذلك.

وراجع “بوش”؛ الجدول الزمني للمتهم، مشيراً إلى أن رجال الشرطة صدموا سيارة المشتبه فيه وأخرجوها عن الطريق وألقوا القبض عليه بعد 21 دقيقة من أول مكالمة طوارئ، بدلاً من حديثٍ سابق عن 36 دقيقة.

وقال “بوش”؛ إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي توجّهوا إلى نيوزيلندا للمساعدة في التحقيق.