عبور 11 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة تستهدف محافظة عدن

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الخليج - واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم 11 شاحنة كبيرة تحمل 224 طنًا و534 كيلو غرامًا، منها 174 طنًا و534 كيلو غرامًا موادًا طبية و50 طنًا تشتمل على 6250 كرتونًا من التمور ، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة عدن.
وتأتي هذه القافلة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.
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